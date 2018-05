Grandine a Torino: nubifragio dopo temporale/ Video, tanti disagi: black out, alberi abbattuti e inondazioni

Grandinata oggi a Torino (Pixabay)

Una forte grandinata si è abbattuta quest’oggi a Torino, provocando diversi disagi per gli automobilisti, i lavoratori e i cittadini dello stesso capoluogo piemontese. Molte le segnalazioni da vari punti della città, leggasi corso Spezia, corso Tassoni, ma anche Regina Margherita, dove l’acqua, a causa delle violenti piogge, ha raggiunto l’altezza del marciapiede. Allagamenti anche alle Molinette, dove l’acqua è penetrata nei sotterranei delle abitazioni. Come mostrato da alcuni scatti pubblicati dall’edizione online del quotidiano La Stampa, i tombini non puliti non hanno di certo reso più agevole il deflusso dell’acqua, e un residente di San Donato è stato catturato proprio mentre toglieva le sterpaglie dai tombini di corso Tassoni.

MOLTI I DISAGI IN CITTA'

Altra situazione di disagio quella verificatasi sempre in corso Tassoni, al 125, dove un dehors abbandonato da tempo impediva il deflusso dell’acqua, e anche in questo caso sono dovuti intervenire i residenti, che con le buone maniere hanno risolto la situazione. In via Cigna ha invece avuto la peggio un suv, colpito da un albero caduto, fortunatamente senza alcun ferito. A complicare la situazione, la corrente saltata in alcune zone della città, soprattutto a Borgo Mercato e a Borgata Santa Maria. Insomma, siamo ormai vicini a giugno, quando inizierà l’estate meteorologica, ma la situazione sembra tutt’altro che limpida, con piogge, grandine e allagamenti: tutta colpa della ritirata dell’anticiclone nord-africano, che espone alle correnti del nord le regioni settentrionali. Di seguito il video della grandinata di oggi a Torino

