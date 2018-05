Incidente sulla Villa Literno-Nola/ Maxi tamponamento nel casertano, coinvolti 4 veicoli: nessuna vittima

Incidente sulla Villa Literno-Nola. Maxi tamponamento nel casertano, coinvolti 4 veicoli: nessuna vittima, solo dei feriti in maniera non grave. Traffico bloccato sulla statale 7 bis

Uno scatto dell'incidente di oggi sulla Nola-Villa Literno

Uno spaventoso incidente si è verificato questa mattina sulla strada Nola-Villa Literno, la statale 7 bis che collega la provincia di Napoli a quella di Caserta. All’altezza delle uscite Succivo e Caivano, in direzione Nola, ben 4 veicoli si sono scontrati fra di loro, due mezzi pesanti (un camion e un furgoncino di un’azienda di arredamenti), e due automobili. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’accaduto, ma fortunatamente lo scontro, che poteva avere conseguenze ben peggiori, non ha provocato delle vittime, ma soltanto dei feriti, nessuno tra l’altro in maniera grave. Per via di questo spettacolare incidente, il traffico sulla statale è completamente bloccato in direzione Nola, visto che i quattro veicoli che si sono scontrati occupano tutta la carreggiata.

TRAFFICO BLOCCATO

La coda ha superato il chilometro, ma rischia di aumentare con il passare delle ore. Nello scontro, come dicevamo, è rimasto coinvolto anche un furgoncino, un camion di Mondo Convenienza il cui carico di mobili è finito completamente sull’asfalto dopo essere stato sventrato. Nello scontro, distrutto anche il parabrezza del tir coinvolto. Difficile capire come siano andate esattamente le cose, anche se è evidente il tamponamento fra i due mezzi pesanti, con l’autista del camioncino che deve aver frenato improvvisamente dopo aver avvistato un pericolo davanti a se. Sul luogo sono giunti subito i soccorsi, nonché la polizia strada e i vigili del fuoco, oltre al personale stradale per ripulire la carreggiata dai molti detriti.

© Riproduzione Riservata.