Melegatti fallita/ La figlia del presidente contro la seconda moglie: “La legge tutela i delinquenti”

Melegatti fallita, la figlia del presidente contro la seconda moglie: “La legge tutela i delinquenti”. Duro attacco, senza mai nominarla, nei confronti di Emanuela Perazzoli

E' fallita la Melegatti

Rompe il silenzio Silvia Ronca, figlia di Salvatore, nonché ex presidente di Melegatti scomparso nel 2005. E’ di ieri la notizia ufficiale del fallimento (clicca qui per il nostro approfondimento) della nota azienda veneta famosa per i suoi pandori. Un’indiscrezione che circolava ormai da diversi mesi, da quando cioè era iniziata la crisi economica della stessa azienda di dolci. Silvia ha deciso di utilizzare Facebook per esprimere il proprio pensiero su questa vicenda, lanciando delle accuse, senza mai nominarla, alla seconda moglie del padre. Come scrive La Repubblica, infatti, il post sembrerebbe proprio rivolto a Emanuela Perazzoli: «01/07/2005 sei morto la prima volta – scrive la Ronca - 29/05/2018 sei morto un’altra volta, con la differenza papà che, mentre nella prima piangeva solo la tua famiglia, quella VERA che ti amava, perché contro la malattia non ci si può che arrendere, nella seconda piange una città intera».

"LA LEGGE TUTELA I DELINQUENTI!"

Emanuela aveva preso le redini della società di pandori dal 2005, dopo la scomparsa del marito Salvatore, fino al tracollo di questi giorni. Ronca non nomina mai la Perazzoli, ma sono chiari i riferimenti anche nei commenti allo stesso post. «Famiglie distrutte e amareggiate – prosegue Silvia - e questo perché non hanno combattuto contro una malattia ma contro persone indegne, assetate di soldi e di potere, che sputano sui sentimenti della gente». Quindi un attacco ancora più diretto: «La rabbia è così forte che non posso TACERE..devo urlare al mondo che purtroppo la legge tutela i delinquenti..e lei anche questa volta ha vinto!!». Silvia chiosa così: «Nessuno più di me e della mia famiglia può capire contro chi avete cercato di lottare». La Melegatti è fallita dopo 124 anni di storia, lasciando 350 lavoratori senza occupazione.

© Riproduzione Riservata.