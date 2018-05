Omicidio Giulio Regeni, a pm verbali e video metropolitana/ Roma, "Solo il 5% del totale"

Omicidio Giulio Regeni, giunti a pm di Roma i verbali e i video della metropolitana: continuano le indagini per scoprire la verità sulla tragica fine del ricercatore italiano. Dottorando dell’Università di Cambridge, Giulio Regeni fu rapito il 25 gennaio 2016, in occasione del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e il suo corpo venne trovato il 3 febbraio 2016 nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, con evidenti segni di ripetuta tortura. Gli inquirenti italiani sono convinti che il ricercatore fosse attenzionato dalla polizia e dai ricercatori segreti egiziani già da diverso tempo prima del rapimento e i tabulati telefonici hanno chiarito il collegamento tra gli agenti di sorveglianza di Regeni e gli ufficiali dei servizi segreti coinvolti nella sparatoria con la presunta banda di criminali, uccisi il 24 marzo 2016 e ritenuti responsabili dell’omicidio di Regeni. E giungono nuovi aggiornamenti riguardo i verbali e i video della metropolitana risalenti al giorno della scomparsa del dottorando di Fiumicello…

VERBALI E VIDEO METRO "SONO SOLO IL 5%"

ìCome sottolineato da Il Fatto Quotidiano sono stati consegnati ai pm di Roma i verbali delle recenti audizioni dei nove agenti di polizia coinvolti nell’inchiesta e i video della metropolitana del Cairo. Si tratta solo del 5 per cento del totale dei video, recuperati dopo oltre due anni dalla morte di Giulio Regeni. Difficilmente sarà possibile arrivare alla verità sulla sua morte attraverso quei filmati. Registrazioni recuperare perché “autocancellate” per non sovraccaricare la memoria dei server, mentre non c’è stato nulla da fare per i filmati già sovrascritti. Il pubblico ministero Sergio Colaiocco ha ricevuto il materiale e l’attenzione verterà soprattutto alle immagini relative alle 19.51, ultimo aggancio del telefono di Regeni a una cella nella stazione di Dokki. In una nota congiunta, il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone e il procuratore d’Egitto Nabeel Sadek “hanno rinnovato il loro impegno a continuare la collaborazione giudiziaria tra le due procure fino ad arrivare alla verità, individuare i colpevoli e rinviarli a giudizio. Nel prossimo futuro sono previsti altri incontri tra le due parti per discutere degli esiti dell’operazione di recupero e degli ultimi sviluppi delle indagini”.

