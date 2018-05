Omicidio Noemi, rito abbreviato per Lucio/ Faccia a faccia tra il fidanzato e i genitori della ragazza

Omicidio Noemi, rito abbreviato per Lucio: primo faccia a faccia tra il fidanzato e i genitori della ragazza 16enne uccisa a Lecce, tensione con i giornalisti

Omicidio NoemiDurini , rito abbreviato per Lucio: udienza preliminare per il fidanzato della ragazza sedicenne scomparsa da casa lo scorso 3 settembre 2017 e ritrovata dopo dieci giorni sotto un cumulo di pietre a Castrignano del Capo, Lecce. Come riportato da Tg Come 24, il Tribunale per i Minori di Lecce ha accolto la richiesta di rito abbreviato dello staff legale di Lucio: il diciottenne è detenuto nel carcere minorele di Quartuccio, a Cagliari, per aver ucciso l’ex compagna e per la prima volta si è trovato faccia a faccia con i genitori di Noemi. Aristodemo Ingusci, gup del Tribunale, ha respinto la richiesta di messa alla prova: l’inizio del procedimento è previsto per il 2 e il 3 ottobre del 2018. Presenti all’udienza preliminare anche i genitori di Lucio. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione per “avere agito con crudeltà” per motivi abietti e futili, inoltre per aver occultato il cadavere della giovane ragazza.

OMICIDIO NOEMI DURINI, FACCIA A FACCIA LUCIO-GENITORI

Attese nuove dichiarazioni del diciottenne, come sottolinea Tg Com 24, che confessò l’omicidio di Noemi Durini e indicò il luogo della sepoltura dopo un lungo interrogatorio con gli investigatori. L’autopsia ha confermato che la ragazza, prima di essere accoltellata, e stata picchiata a mani nude. Chiuso il fascicolo della Procura per i Minori di Leccwe, con Lucio che è considerato l’unico colpevole: nel corso degli ultimi mesi sono stati indagati per favoreggiamento i genitori di Lucio, con l’ipotesi che avessero aiutato il ragazzo ad aver occultato il cadavere, e Fausto Nicolì, meccanico di Patù indicato inizialmente come colpevole dallo stesso Lucio. Fuori dal Tribunale presenti numerosi cronisti, alla ricerca di un commento sulla vicenda dei genitori di Lucio: Biagio Marzo, il padre, dopo aver spintonato violentemente Remo Croci (giornalista di Quarto Grado) ha urlato “siamo orgogliosi, siamo vivi”. Tg Com 24 sottolinea che la dichiarazione è riferita alle frasi rese oggi in udienza dal figlio, che ha ribadito di aver ucciso Noemi perché la ragazza lo pressava per ammazzare i genitori, contrari alla loro relazione.

