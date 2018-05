PAULINA CALAHORRANO, STAR DELLA MUSICA SUDAMERICANA/ Morta a Milano in un incidente stradale

A soli 42 anni è morta questa notte a Milano la cantante originaria dell'Ecuador Paulina Calahorrano in un brutto incidente stradale, ecco cosa è successo

30 maggio 2018 Paolo Vites

Paulinha Calahorrano

La numerosa comunità latino americana di Milano, e non solo, piange la morte di Paulina Calahorrano Quijo, star della musica sudamericana, originaria dell'Ecuador. La donna, 42 anni, è morta tragicamente nella notte di ieri in un brutto incidente stradale accaduto in viale Legioni Romane, zona San Siro, nel capoluogo lombardo. Secondo le prime ricostruzioni la cantante si trovava a bordo di una piccola auto elettrica di quelle a noleggio, dell'azienda Share'ngo, insieme a un giovane di 26 anni che avrebbe fatto una inversione, probabilmente perché aveva visto nel lato opposto della strada uno spazio per parcheggiare. Ma non ha fatto attenzione al fatto che dietro di loro stava arrivando una Porsche che li ha centrati in pieno mentre svoltavano, mandando la piccola automobile letteralmente a volare fino a schiantarsi su sei macchine parcheggiate. La Calahorrano è rimasta incastrata nelle lamiere contorte mentre il guidatore è sopravvissuto: portata all'ospedale San Carlo è morta poco dopo.

L'INCIDENTE MORTALE

Anche l'autista della Porsche se l'è cavata solo con qualche ferita. L'artista era famosissima in Ecuador e in gran parte dell'America latina e nelle comunità dei tanti sudamericani emigrati in Italia, è stata proprio la radio di questa comunità a dare stamattina la notizia in anteprima, Radio Escalando Musical: "La nostra Paulina è morta in un incidente stradale. Riposa in pace cara Paulina - il saluto commosso -. Continuerai a vivere nei nostri ricordi come un'amica, un'artista tenace e un orgoglio per il nostro amato Ecuador". L'artista viveva a Milano ormai da quasi vent'anni. Oltre alla musica si era distinta per l'impegno nel sociale ad esempio contro la violenza sulle donne. Al famoso Milano Latin Festival che si tiene ad Assago ogni anno era una presenza fissa ed era apparsa spesso nelle reti televisive nazionali. Lo scorso febbraio si era esibita a Casa Sanremo durante il festival mentre a gennaio a Madrid aveva ricevuto il premio come "miglior artista internazionale" del 2017.

