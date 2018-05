Palermo, sorpreso a letto con figlia 11enne della compagna/ Coppia arrestata, bimba affidata al padre

Palermo, un uomo di 51 anni è stato sorpreso a letto con la figlia 11enne della compagna: entrambi arrestati. La scoperta choc della polizia, bimba affidata al padre.

30 maggio 2018 Emanuela Longo

Ancora un caso di inaudita violenza sessuale a scapito di una minore, consumatasi tra le mura domestiche. E' quanto segnalato da Il Secolo d'Italia che spiega come un uomo di 51 anni sia stato sorpreso dalla polizia in camera da letto proprio mentre consumava un rapporto sessuale con la figlia undicenne della compagna. Gli inauditi fatti sono accaduti a Bagheria, in provincia di Palermo e si sarebbero consumati in un contesto di grande disagio e degrado. Il 51enne colto il flagrante dagli agenti è stato ovviamente arrestato ma non è il solo ad essere finito in manette. Anche la compagna, presente in casa al momento degli abusi, è stata condotta in carcere per non aver fatto nulla per impedire al suo compagno le violenze a scapito della figlia minorenne. Entrambi si trovano attualmente detenuti nel carcere Pagliarelli, nel capoluogo siciliano. A coordinare le indagini è stata la procura di Termini Imerese, con a capo Ambrogio Cartosio, scattate dopo una serie di preoccupanti segnalazioni circa il comportamento della bambina oggetto delle incredibili violenze sessuali.

LO STATO DI DISAGIO DELLA BAMBINA

Secondo quanto riferito dagli investigatori che da tempo indagavano sul caso di abusi e violenze sessuali a scapito di una bambina di 11 anni, sarebbero stati proprio i disagi della bimba a far scattare l'allarme. Gli insegnanti della scuola frequentata dalla undicenne, infatti, sono stati in grado di percepire la situazione di enorme disagio familiare ed emotivo da parte della loro allieva al punto da ritenere necessario l'intervento degli agenti del commissariato di Bagheria che ha raccolto la segnalazione. Ora la piccola vittima della violenza sessuale è stata affidata al padre che si era separato dalla madre e che vive in un altro comune. Ora, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, proseguono incontrastate le indagini al fine di chiarire ed accertare eventuali altri precedenti episodi commessi dal 51enne e dalla sua compagna, madre dell'undicenne, a scapito di quest'ultima.

