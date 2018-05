Roccagorga, tenuta in gabbia in casa di riposo/ Orrore a Latina: sette arrestati e struttura sequestrata

Roccagorga, tenuta in gabbia in casa di riposo, orrore a Latina: sette arrestati e struttura sequestrata. Un'anziana veniva trattenuta contro il proprio volere nel suo letto

Anziana ingabbiata in casa di riposo vicino a Latina

Orrore a Roccagorga in provincia di Latina, dove le forze dell’ordine hanno portato alla luce un caso di maltrattamento perpetuato da parte di una casa di riposo ai danni di un’anziana paziente. Come sottolineato da Il Messaggero, la vittima era relegata al solo spazio della sua branda, con il personale della casa di riposo che l'aveva modificata con delle sbarre di ferro, facendola divenire una vera e propria gabbia. Grazie alle indagini dei carabinieri del Nas di Latina, attraverso l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali, sono stati appurati i maltrattamenti che la povera anziana subiva ogni giorno: capelli tirati, chiusa a chiave nella sua stanza senza bagno, strattonata, schiaffeggiata e ingiuriata.

SETTE PERSONE AGLI ARRESTI DOMICILIARI, STRUTTURA SEQUESTRATA

Sette persone sono così finite agli arresti domiciliari, leggasi il titolare della struttura, la moglie, e cinque operatrici sociosanitarie, tre delle quali di nazionalità romena, tutte residenti presso i comuni di Roccagorga, Maenza e Sezze. Inoltre, la struttura è stata sottoposta a sequestro. L’indagine, denominata Gabbia, ha preso il via dopo la denuncia da parte dei familiari dell’anziana, durante la quale sono emersi «episodi di autoritarismo e violenza perpetrati – fanno sapere i carabinieri del Nas - dal titolare e dalle operatrici della comunità alloggio per anziani, ai danni dell'anziana ospite non autosufficiente». Le ordinanze sono state emesse dal gip del Tribunale di Latina, Pierpaolo Bortone.

© Riproduzione Riservata.