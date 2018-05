Roma, entra in ascensore e cade nel vuoto: morta una 77enne/ Ultime notizie, la tragedia in Viale Margherita

Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma

Un incidente che purtroppo non capita raramente, e una morte fra le più terribili, quella di cadere nella tromba dell'ascensore. E' successo ancora una volta oggi, a Roma, in un palazzo di Viale Margherita. La vittima è una anziana di 77 anni che ha aperto le porte dell'ascensore e non si è accorta che la cabina non era presente: ha fatto per entrare come sempre, ma è terribilmente precipitata nel vano vuoto per ben sei piani. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze. Adesso è da capire la dinamica di quanto successo, infatti questi incidenti dipendono dal tipo di ascensore (non si volesse mai che ci fossero dei lavori in corso e la cabina dell'ascensore fosse ferma in fondo al vano e non si fossero avvertiti gli inquilini, questo sarebbe imperdonabile e verrebbe trattar come omicidio).

L'INCIDENTE TERRIBILE IN VIALE MARGHERITA

Dipende dal tipo di ascensore dicevamo: quelli più a rischio sono i vecchi modelli, che si trovano ancora in moltissimi palazzi dei primi del Novecento, quelli che bisogna aprire manualmente le porte. Purtroppo il palazzo dove è avvenuto l'incidente sarebbe uno di questi. E' vero che le cabine di questi modelli sono piuttosto rumorose quando arrivano al piano della richiesta, però tenendo conto che la vittima era anziana, potrebbe non aver sentito comunque nulla. I più sicuri sono le ultime generazioni, quelli le cui porte si aprono solo all'arrivo della cabina, praticamente impossibile dunque caderci dentro se non arriva. Ma come detto è tutto da capire, potrebbe essersi verificati una serie di guasti che qualunque fosse il modello avevano bloccato la cabina sottoterra. Non è mai abbastanza la sicurezza che si dedica agli ascensori.

