Roma, incidente sull'Appia Pignatelli: muore 28enne di Catania/ Scontro tra auto e moto: in corso i rilievi

Roma, incidente sull'Appia Pignatelli: muore 28enne di Catania, in sella ad un motorino. Fatale lo scontro con una automobile: in corso i rilievi della Polizia

Roma, incidente sull'Appia Pignatelli: muore 28enne di Catania, tragedia nella Capitale. Ieri sera, martedì 29 maggio 2018, verso le ore 21.00, c’è stato uno scontro tra una automobile ed un motorino: il centauro ha avuto la peggio, troppo gravi le ferite riportate nel duro impatto. La vicenda ha avuto luogo sulla via Appia Pignatelli, all’altezza del civico 111: è scomparso un ragazzo di ventotto anni nato a Catania e residente della Capitale, a nulla è valso l’immediato intervento del 118 sul posto. Lo staff sanitario ha effettuato un tentativo di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di D.S., come sottolineato dai colleghi di romatoday.it. In questo momento sulla strada le autovetture procedono in senso unico alternato: le forze dell’ordine sono al lavoro per esaminare tutti i rilievi del caso.

Le forze dell’ordine sono infatti al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente stradale: lo scontro è avvenuto tra una motocicletta Suzuki Gsxr 750 ed una autovettura Opel Zafira, guidata da un uomo italiano di 61 anni. In corso i rilievi scientifici degli agenti dell’Ottavo Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, come riportato da Roma Today. La vittima, un ventottenne siciliano, era originario di Paterò: le forze dell’ordine hanno comunicato in serata la tragedia ai suoi familiaria, con la salma del ragazzo che è stata trasportata dalla polizia mortuaria al Policlinico Tor Vergata. Attesi aggiornamenti e sviluppi dalle indagini condotte dagli inquirenti, con l’automobilista e i passeggeri presenti all’interno della Opel Zafira che sono stati medicati sul posto dal personale medico del 118 e sono tutti sotto choc per il terribile incidente che è costato la vita ad un giovane di appena 28 anni.

