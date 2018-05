Salta cascata mentre l’amico fa il video/ Almese, finisce nel torrente: morto ragazzo di 20 anni

Salta cascata mentre l’amico fa il video, Almese, finisce nel torrente: morto ragazzo di 20 anni. Una tragedia avvenuta questo pomeriggio nel torinese: deceduto un giovane

Una tragedia è avvenuta questo pomeriggio in quel di Almese, comune di circa 6.500 abitanti situato in Piemonte, provincia di Torino. Un giovane ha cercato di saltare un torrente o una cascata in località Goja del Pis, per poi morire. Come riferito dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero, la vittima, un ragazzo di appena 20 anni di cui però non si conoscono ancora le generalità, deve aver calcolato male le misure, visto che è caduto in acqua, nel torrente sottostante, per poi venire inghiottito, forse anche per via dell’acqua alta a seguito della molta pioggia caduta in questi giorni in quella zona. II tutto è avvenuto mentre l’amico lo stava filmando con il proprio smartphone, che ha di fatto visto morire il ragazzo sotto i propri occhi.

SOTTO CHOC L'AMICO CHE HA FILMATO

Ricoverato in ospedale in stato di choc il giovane sopravvissuto, mentre per il 20enne annegato non c’è stato nulla da fare: l’amico ha subito allertato i soccorsi ma una volta giunti sul posto i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare la morte del giovane. Il corpo del ragazzo deceduto è stato individuato a valle, e i soccorsi hanno impiegato diverso tempo per recuperarlo, vista la zona impervia e tenendo conto del torrente ingrossato. Ora i carabinieri cercheranno di ricostruire nel dettaglio la vicenda, anche se sembrerebbe trattarsi della classica bravata finita in tragedia, come se ne sentono spesso e volentieri.

