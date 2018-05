San Mauro Cilento, arrestato sindaco, vice e altre 7 persone/ Corruzione, concussione e abuso d’ufficio

San Mauro Cilento, arrestato sindaco, vice e altre 7 persone: i reati contestati sono quelli di corruzione, concussione e abuso d’ufficio. Nuovo scandalo nella pubblica amministrazione

Il Sindaco di San Mauro Cilento, arrestato oggi all'alba

Come riportato poco fa da diversi organi di informazione online, a cominciare dai colleghi del quotidiano La Repubblica, sono finiti in manette 9 persone nel Cilento, con l'accusa di corruzione. I carabinieri hanno messo nel mirino il Comune di San Mauro Cilento, splendido borgo che si affaccia sul mare in provincia di Salerno (Campania). In manette il primo cittadino, Carlo Pisacane, nonché due assessori comunali, due consiglieri, il segretario comunale, i responsabili dell’ufficio tecnico e dell’ufficio di Ragioneria, e infine, l’amministratore di una ditta di smaltimento rifiuti. I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, hanno portato avanti le indagini sotto la direzione di Mennato Malgieri, il capitano, e l’inchiesta è stata coordinata dal procuratore Antonio Ricci e dal sostituto Paolo Itri.

LE ACCUSE DI CORRUZIONE, CONCUSSIONE E ABUSO D'UFFICIO

I nove arrestati avrebbero truccato alcune gare d'appalto, emesso delibere false ed effettuato incarichi a nomina diretta. Un’indagine lunga e meticolosa, iniziata ben due anni fa, nel 2016, avviate dai carabinieri di Pollica, sempre nel Cilento, i cui dettagli sono stati resi noti poco fa tramite apposita conferenza stampa presso la Procura di Vallo della Lucania. Gli arresti sono stati portati a termine questa mattina attorno all’alba, e oltre al sindaco, come detto sopra, sono stati fermati anche Fernando Marrocco, il vice, e l’assessore Angelo Di Maria: per tutti l’accusa è di corruzione, concussione e abuso d'ufficio.

© Riproduzione Riservata.