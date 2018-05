Seregno, accoltella la moglie in auto davanti a figlio di 5 anni/ Ultime notizie, 34enne gravissima

Seregno, accoltella la moglie in auto davanti al figlio di 5 anni poi si costituisce: 35enne marocchino nei guai, la donna lotta tra la vita e la morte.

30 maggio 2018 Emanuela Longo

Seregno, accoltella la moglie (LaPresse)

Nuovo presunto caso di tentato femminicidio quello che si è consumato nelle passate ore a Seregno, in provincia di Monza - Brianza, dove un uomo marocchino di 35 anni ha accoltellato la moglie albanese di un anno più giovane. Un tentato omicidio che si è consumato davanti agli occhi del figlio della coppia di appena 5 anni. A darne notizia è Blitz Quotidiano che spiega come la violenta aggressione sia avvenuta proprio all'interno di un'auto nel pomeriggio di oggi. L'episodio è avvenuto in via Romagnosi e a lanciare l'allarme sarebbe stato proprio il presunto aggressore il quale si sarebbe spontaneamente presentato dai carabinieri di Seregno ammettendo di aver appena accoltellato la moglie. La donna si trova ora a lottare tra la vita e la morte dopo essere stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo le prime indiscrezioni, alla base dell'ennesimo caso di violenza sarebbe stata la fine della loro relazione poiché, stando ad alcune testimonianze raccolte, pare che la coppia non vivesse più insieme da circa due mesi.

CRISI NELLA COPPIA: DA DUE MESI NON VIVEVANO INSIEME

Ha aggredito la moglie con un coltello e poi si è costituito: è accaduto tutto nel giro di pochi minuti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 maggio in via Romagnosi a Seregno dove un marocchino con regolare permesso di soggiorno ha accoltellato la coniuge 34enne all'interno dell'auto della donna, proprio sotto l'abitazione, in cui la coppia viveva insieme fino a due mesi fa, quando cioè sarebbero iniziati i primi problemi seri. Subito dopo l'aggressione sul posto sono prontamente giunte le forze dell'ordine e i soccorritori del 118 che hanno trasportato sui mezzi di emergenza la vittima in ospedale, in codice rosso. Stando a quanto riferisce IlcittadinoMB.it, pare che sarebbero stati coinvolti - sebbene non si apprende ancora in che modo - un bimbo di 5 anni, a quanto sembra figlio della coppia, ed una donna di 49, presunta madre della vittima. Ora la 34enne albanese sarebbe in condizioni disperate dopo il ricovero d'urgenza durante il quale i medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita.

© Riproduzione Riservata.