AREZZO, STUPRA LA MOGLIE DOPO AVERLA SCOPERTA CON L’AMANTE/ Arrestato 37enne: li ha anche picchiati

Arezzo, stupra la moglie dopo averla scoperta in auto con l'amante: prima li picchi entrambi e poi a casa abusa di lei. Arrestato 37enne: sostiene che lei "era consenziente"

31 maggio 2018 Niccolò Magnani

Arezzo: arrestato 37enne dopo aver stuprato la moglie (LaPresse)

La moglie, l’amante e l’auto: purtroppo la situazione da “film” finisce qui in questa assurda e ignobile storia che proviene da Arezzo: come spiega il Corriere aretino in edicola questa mattina, un 37enne toscano ha scoperto la propria consorte in macchina con il giovane amante, perde la testa dalla gelosia e compie un gravissimo reato. Prima li picchia entrambi e poi, pare, stupra anche la stessa donna: la sequenza, ancora da ricostruire al meglio per gli inquirenti, avrebbe visto in un primo momento la sorpresa dell’uomo nello scoprire il tradimento della moglie fedifraga. Poi però supera ogni limite: dopo aver scoperto la relazione - i rapporti tra i due erano già segnati da tempo e pare vivessero già separati - segue alcune notti fa la moglie mentre va all’appuntamento con l’amante in piena campagna cortonese. A quel punto, li fa uscire entrambi dalla macchina minacciandoli e inizia a picchiarli selvaggiamente, pare anche con alcune mazze da baseball. Poi l’estremo gesto, il consumo dell’abuso una volta lasciato per terra l’amico della moglie e dopo averla portata a casa.

ARRESTATO 37ENNE IN VALDICHIANA

I carabinieri sono stati avvertiti dall’amante appena si è ripreso e la vicenda è venuta allo scoperto immediatamente, quella stessa notte con l’arresto del marito violento e le molteplici accuse a suo carico. Il 37enne di cui ancora è stata tenuta all’oscuro la sua identità, è in carcere ad Arezzo per atti sessuali aggravati, maltrattamenti e possesso di armi. Aveva infatti con sé una pistola con il colpo in canna, per fortuna non utilizzata ma con la quale comunque ha minacciato i due amanti. Non solo, gli inquirenti gli contestano anche altri reati: lesioni, vista l’aggressione violenta dell’amico di sua moglie, danneggiamenti, minacce e possesso di armi improprie come le mazze da baseball. Questa mattina, secondo Repubblica, l’uomo è comparso davanti al gip del Tribunale di Arezzo che ha confermato la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere. Secondo la difesa del 37enne, disposta dall’avvocato Domenico Nucci - riporta il Corriere di Arezzo - la donna sarebbe stata consenziente: il gip per ora non gli ha creduto e ha confermato così l’arresto.

© Riproduzione Riservata.