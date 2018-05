Caso Uva, sentenza: assolti in appello carabinieri e poliziotti/ Ultime notizie: “il fatto non sussiste”

Caso Uva, sentenza processo: assolti in appello due carabinieri e sei poliziotti imputati per omicidio. Le ultime notizie: “Il fatto non sussiste”. Una morte senza colpevoli

31 maggio 2018 Silvana Palazzo

Giuseppe Uva

La morte di Giuseppe Uva resta senza colpevoli. La Corte d'Assise e d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Varese. I due carabinieri a processo per omicidio preterintenzionale, Paolo Righetto e Stefano Dal Bosco, e i sei poliziotti accusati a vario titolo di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona sono stati assolti. «Il fatto non sussiste». Giuseppe Uva fu fermato dieci anni fa, il 14 giugno 2008, dai due carabinieri mentre stava spostando le transenne dal centro di Varese. Fu portato in caserma e poi trasportato con trattamento sanitario obbligatorio (TSO) all'ospedale di Circolo di Varese, dove morì la mattina successiva per arresto cardiaco. Il sostituto procuratore generale Massimo Gaballo aveva chiesto la condanna a 13 anni per i due carabinieri e a 10 anni e mezzo per i sei agenti, Vito Capuano, Luigi Empirio, Pierfrancesco Colucci, Francesco Focarelli Barone, Bruno Belisario, Gioacchino Rubino. Per Gaballo la morte di Uva fu una conseguenza, insieme ad altre cause, tra cui una sua pregressa patologia cardiaca, delle “condotte illecite” degli imputati. Secondo l'accusa, i due carabinieri decisero di “dare una lezione” al 43enne che si sarebbe vantato di una presunta relazione sentimentale con la moglie di uno dei due. Differente la tesi dei difensori degli imputati, secondo cui non ci fu “nessuna macelleria e nessuna azione di violenza” e l'accusa “è stata gonfiata” per effetto di “di un aspetto mediatico e televisivo che ha spettacolarizzato la vicenda”. La Corte d'Assise e d'Appello di Milano ha dato loro ragione.

CASO UVA, ASSOLTI IN APPELLO CARABINIERI E POLIZIOTTI

Alberto Bigioggero, che quella sera era con Giuseppe Uva, ha raccontato che uno dei carabinieri, quando li vide, disse: «Proprio te cercavo, questa notte non te la faccio passare liscia». Una lezione legata al fatto che Uva si sarebbe vantato di aver avuto una relazione con la moglie del carabinieri. Inoltre, ha raccontato di aver visto i carabinieri percuoterlo prima di caricarlo in macchina e di averlo sentito urlare “ahia” in caserma. Per il pg, Bigioggero «era perfettamente capace di intendere e di volere», nonostante «i problemi psichiatrici e l'abuso di alcol». Nel corso dei vari interrogatori, «ha sempre mantenuto fermo il nucleo fondamentale delle sue dichiarazioni, nonostante le modalità degradanti con le quali è stato sentito da accusa e difesa durante le indagini e il processo di primo grado». Contro di lui si sono scagliati invece i legali della difese. L'avvocato Duilio Mancini sintetizza così la posizione delle difese: «Questo testimone ha avuto una serie impressionante di ricoveri per problemi psichiatrici, è tossicodipendente e facilmente suggestionabile. Si è calato nel ruolo di protagonista principale partecipando a numerose trasmissioni televisive e alimentando con le sua calunnie il processo mediatico».

© Riproduzione Riservata.