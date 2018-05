Catania, spari contro casa di maestra che maltrattava alunni/ Tre fori di proiettili calibro 7.65 sul portone

Catania, spari contro casa di maestra che maltrattava alunni: tre fori di proiettili calibro 7.65 sul portone di casa rinvenuti questa mattina. Il sindaco del paese condanna l'accaduto

Spari contro casa di maestra sospesa per maltrattamenti (Pixabay)

Atto intimidatorio nei confronti di una maestra di una scuola elementare nel catanese, sospesa per maltrattamenti. Questa mattina sono stati esplosi tre colpi di arma da fuoco nei confronti dell’abitazione della donna di 59 anni, che ha subito presentato denuncia ai carabinieri. Sulla porta di casa sono stati ritrovati dei fori di proiettili, e una vicina di casa ha di fatto confermato la versione dell’insegnante: «Ho sentito tre colpi – si legge sul quotidiano La Repubblica - ma mi sembrava che fossero stati gli stranieri che abitano qui vicino. La mia stanza da letto è proprio di fronte alla porta dove hanno sparato». La maestra era stata sospesa per un anno una decina di giorni fa, con l’accusa di maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate nei confronti dei suoi alunni.

LA CONDANNA DEL SINDACO

La donna era stata colta sul fatto mentre picchiava gli alunni, gridandogli contro frasi molto offensive. Forse l'autore del gesto scellerato è uno dei genitori dei bambini offesi, o magari un semplice cittadino della zona che ha appreso la notizia, fatto sta che la scorsa notte sono stati sparati tre colpi di pistola calibro 7.65 (trovate anche i relativi bossoli) verso la casa della signora, un chiaro gesto intimidatorio avvenuto tra l’altro in pieno centro ad Aci Catena. Il sindaco del paese ha voluto condannare fermamente questo gesto, dicendo: «Il vile gesto è da condannare senza appello. In un paese civile non si fa giustizia da soli, ma ci si affida agli organi inquirenti preposti in cui pienamente confidiamo». I militari della compagnia di Acireale hanno avviato un’indagine.

