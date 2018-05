Gelataio regala panna ai clienti: multa da 500 euro/ A Torino il verbale shock per il titolare dell’esercizio

31 maggio 2018 Redazione

Multa da 500 euro per aver messo la panna gratis (Pixabay)

Ha regalato della panna ai propri clienti, e questa mossa benevola gli è costata davvero cara. Protagonista, suo malgrado in negativo, è un gelataio torinese, Cristian Ciacci, che spesso e volentieri aggiunge un cucchiaio di panna al gelato dei clienti, un semplice modo per inimicarsi ancora di più la clientela, da buon venditore qual è. Peccato però che fuori dalla gelateria, un locale che sorge nel quartiere Vanchiglia del capoluogo piemontese, vi fossero quattro agenti della Guardia di Finanza, che hanno controllato lo scontrino appena emesso, riscontrando appunto l’assenza dei 50 centesimi della panna montata. Subito è scattato il verbale, consegnato poi al titolare dell’esercizio che non voleva credere ai suoi occhi.

"HO CHIESTO DI CONTROLLARE TUTTO IL LOCALE"

A Ciacci è stato contestata la non emissione del previsto documento fiscale: «Ho chiesto agli agenti che controllassero tutto il locale – le parole del titolare della gelateria, come riportato dall’edizione online de Il Giornale - mi sono così fatto fare un altro verbale dal quale emerge che è tutto in regola. Ora dovrò aspettare la sanzione. Dal momento in cui la riceverò potranno ridurla di un terzo se la pagherò entro 30 giorni». Una piccola consolazione per Cristian, che dovrà pagare invece che 500 euro, circa 165 euro, ma comunque una multa che appare fin troppo esosa nonché incongrua con l’accaduto. In questi casi, come si suol dire, bisognerebbe usare il buon senso, tralasciando per un attimo la follia burocratica che spesso e volentieri paralizza il nostro Bel Paese, davvero poco bello…

