Incidente A22: un morto e 9 feriti/ Ultime notizie, Autostrada del Brennero: coinvolti più veicoli

Immagine di repertorio (LaPresse)

Incidente A22: un morto e 9 feriti dopo uno scontro sull’Autostrada del Brennero che ha coinvolto più automobili. Coinvolto un mezzo pesante e almeno cinque automobili nella zona di Affi: una persona ha riportato gravi lesioni e purtroppo non ce l’ha fatta. Non sono giunti aggiornamenti negli ultimi minuti anche se, come riportato dai colleghi di fanpage.it, uno versa in conidizioni gravi ed è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento. Il sinistro ha avuto luogo sulla carreggiata Sud, un chilometro prima del casello di Affi, località di Verona: sul posto sono intervenuti due elicotteri del servizio sanitario e quattro ambulanze, oltre al personale dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Una situazione che ha scatenato, come previsto, la paralisi del traffico: almeno quattro chilometri di coda nel tratto compreso tra Ala-Avio al Km. 179,1 e Affi-Largo Di Garda Sud al Km. 206,7 in direzione Modena come sottolineato da La Voce del Trentino.

INCIDENTE A22, UN MORTO E 9 FERITI

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena: lo scontro ha coinvolto anche un mezzo pesante, anche se non è ancora chiaro del tutto cosa sia accaduto. Al lavoro in questi minuti gli operatori sanitari e le forze dell’ordine: prestati i primi soccorsi ed i primi interventi per garantire il deflusso del traffico. Appena 5 giorni fa, sabato 26 maggio 2018, si era verificato un altro grave incidente sull’Autostrada A22, al chilometro 153 in direzione sud (altezza di Besenello): lo scontro ha coinvolto tre automobili con otto persone rimaste ferite. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni dei nove feriti, in particolare dell’uomo che è rimasto gravemente lesionato dal brutto impatto: quattro feriti sono stati trasportati all'ospedale di Bussolengo, due all'ospedale di Rovereto, uno a Verona e un altro a Trento.

