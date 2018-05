Isola d’Elba, vice prefetto in arresto/ Fermato anche un mandante dell’assassinio di Bruno Caccia

Isola d’Elba, vice prefetto in arresto, fermato anche un mandante dell’assassinio di Bruno Caccia. Altre sette persone sono finite agli arresti domiciliari, perquisizioni in tutta Italia

Arrestato il vice prefetto dell'Isola d'Elba e un uomo della 'ndrangheta - LaPresse

Blitz della guardia di finanza dell’Isola d’Elba. Nelle scorse ore è finito in manette il vice prefetto reggente l'ufficio della prefettura locale. L’operazione delle fiamme gialle ha portato anche all’arresto di un uomo facente parte della famiglia della ‘ndrangheta operante in Piemonte, già mandante dell’omicidio di Bruno Caccia, magistrato e procuratore di Torino, ucciso nel 1983 mentre passeggiava con il cane. Arrestate altre sette persone, finite agli arresti domiciliari, e nei confronti dei nove l’accusa contestata è quella di associazione a delinquere e porto abusivo di esplosivi. Un’operazione che ha comportato una serie di perquisizioni congiunte da nord a sud della nostra penisola, tutt’ora in corso.

DECINE DI PERQUISIZIONI IN TUTTA ITALIA

I finanziari stanno infatti eseguendo decine di perquisizioni nelle provincie di Torino, Asti, Padova, Livorno, Pisa, Pistoia, Ravenna, Forlì, Campobasso, Napoli, Salerno, Lecce e infine Brindisi. Un maxi blitz dei finanzieri del Comando provinciale di Livorno, resosi necessario dopo l’indagine coordinata dal procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco, dal nome “Vicerè”, che coinvolge una trentina di persone, accusate di svariati reati, leggasi associazione a delinquere, porto abusivo di esplosivi (che doveva essere utilizzato per un atto intimidatorio, come riferisce La Repubblica), contrabbando di sigarette (ben 9 tonnellate), indebita compensazione di debiti tributari tramite fittizie compensazioni, illecita sottrazione al pagamento delle accise sugli alcolici, anche mediante falso in documenti pubblici informatici.

