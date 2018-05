Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 31 maggio: i numeri vincenti! Video (conc 65/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 31 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.65/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di metà settimana promette fortuna e premi a tutti gli appassionati che questa sera assisteranno all'estrazione dei numeri vincenti. Tanti i bottini da conquistare, molti dei quali più generosi di quanto ci si potrebbe aspettare. L'ultima estrazione della Sisal ci dimostra infatti ancora una volta come sia semplice raggiungere vette importanti, come è accaduto ad un fortunello della provincia di Brescia. A Mazzano è stata centrata infatti la vincita più alta del 10eLotto, grazie ad un 9 Oro che ha premiato il giocatoer con 250 mila euro. Vincita gemella anche per la provincia di Taranto, Palagianello, dove la vincita è stata invece di 50 mila euro. Terzo posto invece a Siracusa, dove è stato registrato un 6 con ozione Oro del valore di 25 mila euro. Nella stessa città siciliana è stata realizzato anche un bottino da 10 mila euro con la stessa combinazione, particolare che potrebbe indicare la presenza di un unico vincitore. L'estrazione del Lotto dello scorso martedì ha premiato invece un giocatore di Ala, nella provincia di Trento. La vincita è stata di circa 39 mila euro grazie a cinque numeri realizzati su Bari. La stessa ruota ha premiato un vincitore di Savignano sul Rubicone, con più di 23 mila euro grazie ad un terno, mentre a Roma è stata realizzato un bottino di circa 20 mila euro grazie ad una quaterna sulla ruota della Capitale.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

Un Jackpot sempre più ricco per il concorso del SuperEnalotto che si terrà questa sera. I giocatori della Sisal puntano tutti verso il montepremi, che raggiunge a soglia di 41,4 milioni di euro. Un bottino importante che mette in moto ancora una volta le speranze di tutti gli appassionati, che di certo si accontenterebbero anche di una delle quote minori. L'ultimo concorso ha vissuto infatti la scomparsa del montepremi, a cui si aggiungono 5+ e 5+1. Importante invece la vincita del 5, realizzata da due giocatori e pari a quasi 81 mila euro. Oltre il doppio di quanto quattro appassionati hanno conquistato grazie al 4+, ovvero un bottino di oltre 32 mila euro. 62 i vincitori che si sono portati a casa 2.631 euro a testa grazie al 3+, mentre 525 i tagliandi vincenti ad aver registrato i 323,71 euro regalati dal 4. Rimangono quasi del tutto stabili le ultime quote variabili: in testa il 3 con un bottino da 26,31 euro assegnato a 19.039 giocatori, contro i 5,20 euro del 2. I vincitori sono stati 295.939. 1.260 gli appassionati che hanno indovinato il 2+ e sono stati premiati con 100 euro ciascuno, mentre i 10 euro abbinati alla storica quota dell'1+ sono stati realizzati da 8.051 vincitori. Conclude la classifica come sempre il premio dello 0+, pari a 5 euro e cenrtato da 18.302 giocatori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo a pochi passi dal concorso del Lotto di questa sera e tutti i giocatori stanno aumentando il passo per poter guardare in faccia la fortuna. I più appassionati giocheranno anche grazie a tutte le modalità messe a disposizione dalla Sisal, dall'estrazione frequente a quella immediata. Anche per questo sarà necessario avere a disposizione qualche combinazione in più, magari per distinguere le diverse giocate a seconda del concorso prescelto e non lasciarsi perdere tante opportunità. Certo c'è anche chi fra i giocatori preferisce giocare sempre gli stessi numeri, ma nella maggior parte dei casi gli appassionati preferiscono cambiare. Come la nostra Rubrica, che anche oggi sottoporrà all'attenzione della smorfia napoletana una news inedita. Parliamo di furti particolari e di una donna che è diventata improvvisamente senzatetto. Sonia McColl è stata infatti vittima di un furto importante, dato che i ladri hanno prelevato la sua roulotte adibita a casa per portarla altrove. La donna sostava da tempo nel Devon, un parco che lotta per proteggere: proprio questa sua campagna di sensibilizzazione avrebbe irritato alcuni proprietari terrieri. Un duro colpo per Sonia, che ora si ritrova senza soldi e senza più una dimora in cui vivere. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la casa, 71, il furto, 63, il parco, 66, la protezione, 77, e la mobilità, 70. Come Numero Oro scegliamo invece il senzatetto, 74.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Jackpot, SuperEnalotto e tanti altri premi. Queste le carte vincenti di tutti i giocatori, pronti ad assistere al concorso di questa sera. I dubbi degli appassionati forse non riguardano le combinazioni da giocare, dato che in molti avranno già registrato le proprie preferenze nelle ricevitorie più vicine. Non si può dire lo stesso per la vincita stessa: cosa fare del nostro montepremi, nel caso in cui dovessimo centrare la sestina vincente? Ecco che si affaccia la confusione nella mente dei giocatori più inesperti o ancora incerti su quali passi compiere. La nostra Rubrica ha invece le idee molto chiare e grazie a KickStarter abbiamo individuato un progetto che potrebbe fare al caso vostro. I videogiochi appassionano grandi e piccini e con le nuove tecnologie diventa sempre più importante pensare all'interattività ed alla possibilità di sfruttare il movimento. Bcon permette infatti di utilizzare un dispositivo a tutti i giochi e giocatori, semplicemente offrendo delle funzionalità in più rispetto a mouse e tastiera. Bcon è un piccolo apparecchio da agganciare alle nostre scarpe: diventeremo un tutt'uno con il nostro videogioco preferito, regalandoci al tempo stesso un'esperienza ludica sempre più realistica. Bcon intercetta infatti il movimento dei nostri piedi, aiutandoci nei giochi di guerra, nelle avventure e persino nei games a tema auto o calcio. Il goal da raggiungere? 50 mila euro, di cui la metà già versati: l'asta verrà chiusa solo fra 14 giorni.

