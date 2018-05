Milano, bambino di 5 anni investito da una moto in via Varesina/ Ricoverato in gravi condizioni al Niguarda

Milano, bambino di 5 anni investito da una moto in via Varesina, ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. Il piccolo stava attraversando le strisce pedonali assieme alla mamma

Bimbo investito questa mattina a Milano: è grave (Pixabay)

Grave incidente avvenuto questa mattina a Milano. Attorno alle ore 8:15, di fronte all’asilo di via Varesina, un bambino è stato investito da uno motocicletta. Il piccolo stava attraversando le strisce insieme alla mamma per recarsi alla scuola dell’infanzia: un’auto che sopraggiungeva in quegli istanti, una Toyota Yaris di colore bianco, si è fermata per lasciare passare i due, ma non una moto, una due ruote di colore nero opaco, (modello molto simile ad un’Harley Davidson), che ha appunto travolto il bambino. Il piccolo di 5 anni ha subito un duro colpo, volando sull’asfalto e riportando fratture agli arti e un trauma cranico. Subito sono stati allertati i soccorsi, e sul luogo dell'incidente è giunta un’autoambulanza del 118 accompagnata da un’auto medica. Dopo le prime cure la vittima è stata ricoverata in codice rosso presso l’ospedale Niguarda, e le sue condizioni sono molto gravi.

L'INVESTITORE HA 40 ANNI E SI E' FERMATO A PRESTARE SOCCORSO

L’uomo che ha causato l’incidente, un quarantenne, si è subito fermato a prestare soccorso al piccolo. La strada è stata chiusa temporaneamente di modo che le tre pattuglie dei vigili urbani giunte sul posto potessero effettuare i rilievi del caso, nonché interrogare i protagonisti dell’accaduto. Il bimbo, al momento del ricovero, era sveglio e cosciente, ma visto il forte trauma cranico subito è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente è avvenuto precisamente di fronte alla scuola materna Istituto case popolari di Milano, e Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Moltissimi i curiosi appostati attorno al luogo dello scontro, visto che proprio in quei minuti stavano per iniziare le lezioni.

