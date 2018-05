Orrore alla casa per gli anziani di San Lazzaro/ Il titolare intercettato: “Devi ridurli come zombie”

Orrore alla casa per gli anziani di San Lazzaro. Il titolare intercettato: “Devi ridurli come zombie”. Gravissimi maltrattementi nei confronti di alcuni anziani in una casa di riposo

Anziani maltrattati in maniera gravissima in una casa di riposa di San Lazzaro

«Se campa campa, se muore arrivederci. Un rompic... di meno». Questa è una delle intercettazioni che hanno portato i carabinieri ad arrestare tre persone, responsabili della casa famiglia per anziani Il Fiore di San Lazzaro, provincia di Bologna. Quelle parole le ha proferite il titolare della struttura, finito in manette, mentre la coordinatrice e la collaboratrice sono attualmente ai domiciliari. Le accuse nei loro confronti sono di maltrattamenti e lesioni gravi pluriaggravate. Sospeso dalla professione anche un medico di base di Bologna e San Lazzaro, accusato di esercizio abusivo della professione sanitaria: in cambio di denaro forniva i propri timbri e i ricettari di modo che il titolare dalla casa di riposo potesse ottenere medicinali in autonomia. Le indagini sono partite lo scorso febbraio, e sono state condotte dai carabinieri di Bologna centro, con la collaborazione del nucleo dei Nas.

"DEVI RIDURLI COME ZOMBIE"

I carabinieri che hanno svolto le indagini parlano di "maltrattamenti disumani", e ci sarebbero altre quattro persone sotto indagini: tre dipendenti e la compagna del titolare. Tutto partiva dalla mente folle del padrone, che cambiava a priori le cure nei confronti dei pazienti, come se fosse un medico, arrivando persino a legare i poveri anziani di modo che gli stessi non potessero ribellarsi. Pazienti che venivano quindi schiaffeggiati, anestetizzati con tranquillanti somministrati casualmente di modo che gli operatori potessero dormire, campanelli di allarme dei letti disattivati. Il titolare diceva: «Lo riduci come uno zombie e il problema è finito». La struttura è stata posta sotto sequestro.

© Riproduzione Riservata.