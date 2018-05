Trenord, ancora treni soppressi sulla linea S9/ Pendolari della Saronno, Seregno, Milano esasperati

Ancora soppressioni nella linea S9 di Trenord (Pixabay)

Anche quella di oggi è stata una giornata decisamente da incubo per i pendolari Trenord, passeggeri abituali della linea S9, quella che da Saronno arriva a Seregno, quindi riparte per Milano per concludere il proprio viaggio ad Albairate. Una direttrice molto utilizzata visto che collega la provincia di Varese alla Brianza per poi passare dal capoluogo lombardo. L’azienda ha deciso di cancellare otto convogli per la giornata odierna, e senza nemmeno organizzare dei bus sostitutivi. La soppressione delle corse è stata tra l’altro annunciata due minuti dopo la mezzanotte, in un orario in cui la gente può essere tranquillamente già a letto a dormire. Di conseguenza, molti dei viaggiatori non hanno neppure saputo in anticipo la notizia della soppressione, non potendosi organizzare in tempo.

"UN GUASTO IN UN CONVOGLIO"

Il motivo della cancellazione degli 8 treni è «Un guasto a un convoglio che effettua quelle corse che non è stato possibile sostituire», come spiegato dall’ufficio stampa dell’azienda. Come ricorda Milano Today, già la giornata di ieri era stata di passione per i pendolari della stessa tratta, visto che erano state cancellate 9 corse, dalle ore 6:38 alle ore 20:35, con gli autobus allestiti per due sole di queste. «Da due mesi ogni giorno – si lamenta uno studente del Politecnico di Milano, ai microfoni de Il Cittadino di MB - spesso perfino ancor prima che sorga il sole, viene stilata una lista di treni cancellati. La situazione è scandalosa, eppure la tratta non è mai sopra la soglia del bonus». Il viaggiatore si riferisce al rimborso che Trenord garantisce a fine mese nel caso di continui ritardi o di, come in questo caso, soppressioni.

