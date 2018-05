Amatrice: Sergio Pirozzi, sindaco simbolo del terremoto, si dimette/ “Non è un abbandono ma una rinascita”

Amatrice: Sergio Pirozzi, sindaco simbolo del terremoto, si dimette: “Non è un abbandono ma una rinascita”. L'ormai ex primo cittadino amatriciano, entra in consiglio regionale

Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice - Youtube

Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, si è dimesso dal suo incarico. Il primo cittadino del paese simbolo del terremoto che alla fine dell'agosto del 2016 devastò il centro Italia, è stato eletto nel consiglio regionale del Lazio, e per questioni di incompatibilità ha dovuto abbandonare il suo incarico. Per congedarsi, Pirozzi ha voluto scrivere una lettera ai propri amati cittadini, spiegando il motivo del gesto: «Una scelta che non significa 'abbandono' – ci tiene a sottolineare l’ormai ex sindaco amatriciano - ma rinascita». Il neo-consigliere regionale, sottolinea la grande opportunità di questo nuovo incarico proprio per la sua Amatrice: «Quante volte abbiamo manifestato per difendere il 'nostro' ospedale – prosegue - quante volte abbiamo chiesto 'pari dignità', quante volte abbiamo urlato e difeso il nostro sacrosanto diritto di vivere, come dico spesso, 'ai confini dell'Impero Romano'? Tante, troppe, ed erano sempre rivolte allo stesso interlocutore: la Regione Lazio».

“MI MANCA IL MONDO DEL PALLONE…”

Pirozzi, che lascia la gestione amministrativa di Amatrice al vice sindaco Filippo Palombini, ricorda anche la sua grande passione per il calcio, lui che è un allenatore professionista: «Abbandonai il mondo professionistico del calcio – scrive - le mie ambizioni personali, per dedicarmi alla 'nostra' Amatrice. Ho fatto le mie scelte, ascoltando il cuore, mettendo davanti a tutto la mia Amatrice - prosegue - non rinnegherò mai la scelta fatta, anche se, a dire la verità, un po' quel rettangolo verde mi manca». Una nuova vita quindi per Pirozzi, uno dei primi a metterci la faccia durante quei tragici eventi di fine agosto, nonché uno dei primissimi ad alzare la voce chiedendo allo stato che la propria popolazione non venisse abbandonata.

