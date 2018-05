Eurojackpot/ Estrazione n 18/2018: i numeri vincenti! (oggi, 4 maggio 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 18/2018: numeri vincenti del 4 maggio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

Estrazione Eurojackpot

Il montepremi di Eurojackpot continua a crescere: il bottino di oggi è di 53 milioni di euro. Stasera è infatti in programma una nuova estrazione del gioco che mette in palio un unico montepremi in Europa. Prima estrazione di maggio tra l'altro per Eurojackpot, uno dei giochi di lotteria che più appassiona. È pure molto generoso, infatti la settimana scorsa ha regalato vincite importanti. Ci sono state quattro vincite per quanto riguarda il 5+1, la seconda delle dodici categorie di vincita. Ogni fortunato si è aggiudicato la “modesta” somma di 440.544,40 euro... E questo dimostra che per diventare ricchi non è indispensabile indovinare tutti i numeri della combinazione fortunata, sebbene questo resti l'obiettivo principale di chi partecipa all'estrazione di Eurojackpot. In sei invece hanno realizzato il 5+0 che è valso poco meno di 104 mila euro. Queste vincite però non sono state realizzate in Italia.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Il nostro Paese non è stato molto fortunato in occasione dell'ultima estrazione di Eurojackpot. La vincita più alta realizzata in Italia è stata infatti di 342,30 euro, il premio corrispondente al 4+1. Bisogna quindi fare sicuramente meglio in occasione dell'appuntamento di oggi, venerdì 4 maggio 2018, con la fortuna. La dea bendata si fermerà anche in Italia stasera? Voi invece potreste pensare di andare all'estero dopo un'eventuale vincita. Sarebbe sicuramente un bel modo per festeggiare. In questa fase però bisogna restare con i piedi per terra e pensare ai numeri vincenti, che saranno disponibili tra qualche ora. A tal proposito, vi ricordiamo quelli che sono stati estratti venerdì scorso. Ricordiamo allora cosa è successo la scorsa settimana, quando la combinazione fortunata estratta è stata: 9-21-31-32-33, Euronumeri 9-10. E allora buona fortuna con Eurojackpot! E se il prossimo milionario fossi proprio tu?

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

