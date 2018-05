Metro Roma, la Linea C fermata San Giovanni inaugurata il 12 maggio/ In ritardo di sette anni…

Metro Roma, la Linea C fermata San Giovanni inaugurata il 12 maggio: in ritardo di sette anni. La prossima settimana, diverrà operativa la tanto attesa stazione della metropolitana

Meno di 10 giorni poi verrà inaugurata l’attesa stazione San Giovanni della Metro C di Roma. Ad annunciarlo tramite apposita conferenza stampa è stato il sindaco Virginia Raggi, che entusiasta ha spiegato: «Roma e l'Italia ritornano a correre. Abbiamo sbloccato dopo anni di fermo i lavori, dimostrando che le cose si possono fare». Tra una settimana il taglio del nastro, con la metro Lodi-Pantano che proseguirà, collegandosi quindi per la prima volta alla Linea A. Quella di San Giovanni non sarà inoltre una stazione normale, bensì una sorta di museo, visto che i reperti archeologici venuti alla luce durante gli scavi per i lavori, verranno proprio collocati all’interno della stessa metro

“SARA’ UNA STAZIONE MUSEO”

«Sarà una stazione museo che ci invidieranno da ogni parte del mondo – ha proseguito il primo cittadino romano - un nodo di scambio fondamentale per una linea che dalla periferia arriva fino in centro». E’ stata la Soprintendenza a volere che i reperti rinvenuti venissero musealizzati nella stazione, una decisione che è stata ben accolta dai politici ma anche da archeologi e studiosi. Quella della metro C e della stazione San Giovanni è una vicenda che va avanti ormai da diversi anni. Basti pensare che la gara di appalto per assegnare i lavori partì addirittura nel 2005, mentre i cantieri sono stati inaugurati nell’aprile del 2007. In seguito si sono verificati moltissimi ritardi per i reperti rinvenuti, ma anche per la lentezza dei collaudi, per contenziosi e liti politiche. Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel… della metro.

