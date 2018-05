Pavia, il paracadute di un dragster uccide un 72enne/ Rivanazzano, morto durante le prove della gara

Rivanazzano, morto operatore in gara dei Dragster: tragedia in una competizione automobilistica in provincia di Pavia, perde la vita un addetto antincendio

04 maggio 2018 Fabio Belli

Dragster, tragedia in gara a Pavia

Tragedia a causa di un dragster a Rivanazzano, in provincia di Pavia: un operatore antincendio addetto alla sicurezza della pista ha perso la vita durante le prove di una competizione automobilistica di "Drag Racing", le macchine dalla forma caratteristica allungata che per frenare spesso utilizzano l'ausilio di paracadute. Proprio il paracadute è stato fatale al 73enne di Gropello Cairoli deceduto nell'incidente. A ucciderlo, l'impatto con la funicella del paracadute di una delle macchine che si trovava in fase di frenata, e che spostata dal forte vento è andata ad impattare sull'addetto anticincendio, volontario della Protezione Civile, che si trovava a bordo pista. A nulla sono serviti gli immediati soccorsi, il decesso del 73enne è stato constatato già sul posto, prima del trasporto in ospedale.

LA RICOSTRUZIONE DELL'INCIDENTE

E' stata aperta un'inchiesta da parte dei carabinieri della compagina di Voghera per comprendere l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo essere stato colpito dalla funicella del paracadute, l'operatore antincendio è stato trascinato per diversi metri sulla pista, impigliato di fatto nel paracadute con l'auto ancora impegnata nell'operazione di frenata. L'inchiesta servirà per comprendere se le procedure di sicurezza sono state tutte rispettate e se il 73enne si trovasse troppo vicino alla pista e al punto di passaggio delle macchine. Il vento avrebbe comunque recitato un ruolo fondamentale, gonfiando troppo il paracadute che si è avvinghiato proprio intorno al collo dello sfortunato addetto: gli operatori del 118 giunti sulla pista di Rivanazzano non hanno potuto che constatare il decesso.

