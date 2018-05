OCEANO ATLANTICO, SKIPPER ITALIANO E VELISTA ROMENO DISPERSI/ Azzorre ultime notizie: “barca senza problemi”

Skipper italiano disperso nell'Oceano Atlantico con velista romeno: l'appello disperato della moglie. Le ultime notizie sulle ricerche di Aldo Revello e Antonio Voinea

04 maggio 2018 - agg. 04 maggio 2018, 17.36 Silvana Palazzo

Skipper italiano disperso nell'Oceano Atlantico (Foto: da Pixabay)

Il 2 maggio alle ore 13.48 sarebbe stato emesso l’ultimo contatto dall’EPIRB di bordo della barca condotta da Antonio e Aldo in pieno Oceano Atlantico, a metà strada di fatto tra le Azzorre e l’Europa: secondo quanto riporta il portale solavela.net, quello stesso segnale era stato bloccato da un punto a 320 miglia a est delle Azzorre, captato dalla MRCC di Punta Delgada. C’è ansia attorno alla vicenda che inizia a prendere le dimensioni di una possibile tragedia in Oceano aperto con i due amici che però sono molto esperti e per questo le famiglie nutrono ancora forti speranze che i loro cari stiano bene. Sempre al portale online, la moglie di Aldo Revello ha spiegato che la barca è del 2006 ed era in ottime condizioni prima della traversata, dunque non vi sarebbero problemi di “manutenzione” o “cedimenti” della stessa, al netto di incidenti che purtroppo non si possono escludere. Nel frattempo le autorità della Farnesina confermano che al momento sono Tre navi, un peschereccio e un aereo C-295 dell'Aereonautica Portoghese stanno setacciando un'area di 300 miglia quadrate per cercare di ritrovare la barca dei due velisti italiani.

L’APPELLO DELLA MOGLIE

Uno skipper spezzino e un marinaio romeno sono dispersi nell'Oceano Atlantico. I due, Aldo Revello e Antonio Voinea, erano di ritorno dalla Martinica a bordo di una barca a vela di 14 metri, “Bright”, che risulta dispersa nel tratto di mare compreso tra le isole Azzorre e Gibilterra. A dare l'allarme è la moglie dello skipper, Rosa Cilano, che ha lanciato un appello disperato. «Chiedo che le autorità continuino a impegnarsi nelle ricerche di mio marito e di Antonio. Non riesco a capire cosa sia accaduto». L'ultimo contatto è avvenuto alle 0:16 del primo maggio. La donna ha spiegato che il meteo era buono, con onda di uno-due metri e vento di 15-20 nodi a traverso. «Sono marinai esperti, cercateli con grande impiego di forze», ha aggiunto la moglie del 53enne, che fa lo skipper di professione da oltre 15 anni e naviga abitualmente ai Caraibi. La scorsa estate aveva navigato a lungo in quelle acque, poi il ritorno a casa. Ad aprile invece è tornato a Martinica per riportare la barca a Spezia.

SKIPPER ITALIANO DISPERSO NELL'ATLANTICO CON VELISTA ROMENO

Lo skipper spezzino Aldo Revello risulta disperso con l'amico Antonio Voinea, un romeno trentenne che aveva deciso di prendere la residenza a Fuerteventura, alle Canarie, dopo aver vissuto per anni in Veneto. «Antonio per Aldo non è solo il suo marinaio, è molto di più di un amico, per noi è come un fratello», ha dichiarato Rosa Cilano, che ha informato del caso la Guardia Costiera nazionale nel pomeriggio del 2 maggio. Secondo un racconto fornito all'Ansa, i due uomini erano partiti il 7 aprile da Martinica e dopo uno scalo intermedio il 28 aprile erano ripartiti per Gibilterra. Del caso si è occupato anche il quotidiano portoghese Correio da Manha, secondo cui l'ultimo segnale è stato dato a circa 330 miglia nautiche (660 chilometri) a Est di Sao Miguel, nell'arcipelago delle Azzorre. Alle ricerche stanno partecipando un aereo C-295 dell'Aeronautica, una corvetta della Marina, due mercantili e un peschereccio.

