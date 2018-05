Spray urticante a Casa del Cinema: fermata una donna/ Ultime notizie, Roma: ambasciatore di Norvegia in sala?

Spray urticante a Casa del Cinema: fermata una donna di 53 anni, interrogata dalla polizia. Pare fosse presente in sala anche l'ambasciatore di Norvegia.

Attimi di vero panico, oggi 4 maggio, presso la Casa del Cinema a Roma proprio nel bel mezzo della proiezione di un film. Come spiega l'agenzia di stampa Ansa, durante la messa in onda di una pellicola in sala è stato improvvisamente spruzzato dello spray urticante che avrebbe provocato inevitabilmente il fuggi fuggi generale in sala e l'interruzione della proiezione. Sul posto sono prontamente giunti gli uomini dei vigili del fuoco e della polizia che hanno tentato di ripristinare la calma avviando subito le indagini sull'accaduto. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'annunciata presenza dell'ambasciatore di Norvegia Margit Tveiten. Nel pomeriggio infatti era in programma presso la Casa del Cinema il Festival del cinema nordico che giustificherebbe ulteriormente la presenza dell'ambasciatore straniero. Non è ancora chiaro che tipo di sostanza sarebbe stata spruzzata in sala ma, secondo le prime informazioni, sarebbe già stata fermata una donna di 53 anni nella cui borsetta sarebbe stata rinvenuta una bomboletta sospetta, forse la stessa usata per spruzzare la sostanza urticante. Ora la sua posizione sarebbe al vaglio.

LE PRIME TESTIMONIANZE

Stando alle prime informazioni che emergono da RomaToday, pare che il panico presso la Casa del Cinema di Roma, a Villa Borghese, si sia scatenato durante la proiezione delle 17:00, nel bel mezzo del Nordic Film Festival. Pare che proprio la donna fermata poi dai militari, fosse seduta a centro sala quando avrebbe improvvisamente spruzzato uno spray dal contenuto ancora ignoto contro un uomo. Gli spruzzi sarebbero stati diversi e per tale ragione la sostanza si sarebbe velocemente sparsa nell'ambiente provocando i principi di malore in diverse persone, come confermato anche dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. Una testimone, Valentina, presente alla proiezione, ha riferito al portale: "In tanti hanno iniziato a tossire. All'inizio nessuno dava peso alla cosa. Poi però, all'aumentare delle persone coinvolte, è iniziato il panico, con gente corsa fuori dalla sala". Sul posto è giunta anche un'ambulanza mentre la donna fermata è stata interrogata dalle forze dell'ordine.

