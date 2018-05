Studentessa lombarda cade in gita scolastica dopo spinello/ Bacino fratturato e due compagne denunciate

Si è sfiorato la tragedia per un’alunna di un istituto superiore di Corbetta, provincia di Milano. La ragazza era in gita a Napoli lo scorso mese di aprile con le compagne della scuola di odontotecnica dell'Istituto Mainardi, quando è caduta dalla finestra dell’hotel nel quale soggiornava. La giovane studentessa di 17 anni ha riportato la rottura del bacino, ma le conseguenze potevano essere molto più gravi. Stando a quanto sottolineato dai colleghi dell’edizione online de La Repubblica la notizia è filtrata solo ora, anche se non si sa bene per quale motivo, e la ragazza sarebbe precipitata dal primo piano, quindi da un’altezza di circa tre metri. La giovane è stata ricoverata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, poi trasferita a Milano, al Niguarda, dove è stata operata.

“HANNO SOLO FATTO UNA STUPIDATA”

Pare che la studentessa avesse bevuto e fumato uno spinello quella sera, e molto probabilmente, per lo stato psichico un po’ alterato, abbia perso l’equilibrio cadendo dalla finestra della stanza d’albergo. Maurizio Salvati, collaboratore del dirigente scolastico dell'istituto, ha spiegato: «Hanno fatto una stupidata. Qualcuno dei ragazzi ha comprato dell'erba per strada, durante la gita a Napoli, e l'ultima sera prima del ritorno a Milano se la sono fumata in compagnia, hanno fatto branco. La 17enne si è sentita male e ha aperto la finestra per prendere aria, ha perso l'equilibrio ed è caduta giù». Per l’accaduto, i carabinieri hanno denunciato due compagne della giovane, per cessione di stupefacenti e lesioni in conseguenza di altro reato.

