ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: PD, pace fatta Martina-Renzi. Mattarella, nuove consultazioni (4 maggio)

Ultime notizie, 3 maggio 2018: PD, scoppia la pace alla direzione. Europa League, la finale di Lione sarà tra Atletico Madrid e Marsiglia, eliminate Arsenal e Salisburgo

04 maggio 2018 Fabio Belli

Mattarella (foto LaPresse)

Direzione Partito Democratico: scoppia la pace Martina-Renzi

Una mano tesa verso Renzi quella che Maurizio Martina ha teso durante il suo intervento nella direzione nazionale del Partito Democratico. Il segretario reggente stoppa l'accordo col Movimento 5 Stelle e chiede che che si metta fine a quella fase di odio che tanto ha nuociuto al Partito di fronte agli elettori. Prima dell'incontro lo stesso Martina aveva incontrato alcuni esponenti dell'area renziana, probabilmente per siglare una tregua fino alla prossima assemblea. Martina ha confermato che lunedì dinanzi al Presidente della Repubblica il PD terrà un atteggiamento responsabile ma non ha negato come l'ipotesi di nuove elezioni si stia facendo via via sempre più forte. Intanto mattarella da lunedì darà il via a nuove consultazioni: si parte da M5S, poi a seguire il centrodestra unito.

Lunedì nuovo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica

Saranno consultazioni lampo quelle decise dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e fissate nella sola giornata di lunedì prossimo. Il giro di incontri servirà a verificare se ci siano altre prospettive per la creazione di un esecutivo stabile, la notizia che circolava già da qualche giorno è stata confermata in una nota del Quirinale. La stessa nota non nasconde l'irritazione della prima carica dello Stato per il fatto che ad oltre 2 mesi dalle elezioni nessun accordo politico è stato raggiunto tra le forze in campo. La speranza del capo dello Stato è quella che il MoVimento 5 Stelle e la Lega riescano a chiudere un accordo in queste ore, o almeno che i partiti appoggino un governo del Presidente, governo presieduto da una personalità terza che abbia lo scopo di varare una nuova legge elettorale e di portare il paese alle urne nella primavera del prossimo anno.

L'Italia a rischio per l'incertezza politica

Dura bacchettata della commissione europea al nostro paese, con i contabili di Bruxelles che pur confermando l'ipotesi di una leggera crescita per il Bel Paese vedono All'orizzonte un rischio legato all' incertezza politica sul seguente alle elezioni dello scorso marzo. I dati della commissione certificano il nostro paese all'ultimo posto della crescita Europea. Partendo dai numeri viene analizzata la situazione politica italiana, e viene sottolineato come la mancata creazione di un governo può causare volatilità ai mercati con il susseguente rischio di un rallentamento della crescita. Pesante anche la parte dedicata al risanamento dei conti, con il commissario Pierre Moscovici che definisce questi ultimi pari a zero.

La Roma esce a testa alta

Ha abbandonato la Champions a testa altissima la Roma, acclamata dai tifosi dopo il 4 a 2 sul Liverpool. I ragazzi di Di Francesco non sono partiti benissimo ma hanno avuto il grande merito di ribaltare una partita che vedeva gli inglesi in vantaggio per 2 a 1, dopo il 5 a 2 dell'andata. Sul match deciso negli ultimi minuti pesa una svista arbitrale, con il direttore di gara Skomina che non ha visto un un rigore lapalissiano degli inglesi (fallo di mano di Alexander Arnold). A contendersi la vittoria del prestigioso trofeo il 26 maggio a Kiev saranno il Real Madrid e il Liverpool: anche il Blancos sono stati al centro di molte polemiche arbitrali nella semifinale vinta contro il Bayern Monaco.

Europa League, ecco le finaliste

Sarà Atletico Madrid-Marsiglia la finalissima di Europa League a Lione. Nelle semifinali di ritorno, i "Colchoneros" spagnoli hanno battuto 1-0 l'Arsenal dopo l'1-1 dell'andata. I francesi invece sono stati costretti al 2-0 dal Salisburgo, che ha pareggiato lo 0-2 subito al Velodrome all'andata. Ai supplementari però, in una partita che alla stregua di quanto visto in Champions ha scatenato molte polemiche sull'arbitraggio, è stato il Marsiglia con l'ex interista Rolando a trovare il gol della qualificazione.

© Riproduzione Riservata.