Catania, arresto per gli ultras fermati durante la trasferta di Matera/ Pomeriggio da incubo per i 4 aggrediti

Ultras Catania arrestati: scambiarono cittadini per tifosi del Siracusa che vennero picchiati e rapinati. Il fatto avvenne lo scorso 29 aprile, in occasione della trasferta di Matera

04 maggio 2018 - agg. 04 maggio 2018, 10.36 Davide Giancristofaro Alberti

Gruppo di ultras del Catania arrestati - LaPresse

Arresto convalidato per il gruppo di ultras del Catania che lo scorso 29 aprile crearono il panico fra Messina e Matera. In vista della trasferta rossoazzurra in territorio lucano, una ventina di tifosi siciliani aggredirono quattro docenti, scambiandoli per dei tifosi del Siracusa. Un pomeriggio da incubo quello vissuto dai quattro professori in questione, 4 docenti universitari di Reggio Calabria che si stavano dirigendo all’Unical di Cosenza per un corso di aggiornamento professionale, intercettati sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, e inseguiti fino a Lamezia Terme. Qui sono stati minacciati, quindi picchiati, derubati di alcuni effetti personali, e la loro auto, una Fiat Multipla alimentata a metano, incendiata dopo il lancio di un fumogeno. In seguito a quel pomeriggio che probabilmente i quattro non si dimenticheranno mai, uno di loro ha rilasciato una testimonianza a Strettoweb, sito che si occupa delle notizie strettamente siciliane, rivelando di aver visto la morte in faccia. Fortunatamente intervenne un agente della polizia ferroviaria, che fece scappare gli aggressori, poi in seguito catturati e arrestati. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ARRESTATI GLI ULTRAS DEL CATANIA

Sono stati arrestati nelle scorse ore gli ultras del Catania che ad aprile aggredirono dei semplici cittadini, scambiandoli per tifosi del Siracusa. Il fattaccio avvenne il 29 aprile, quando la squadra etnea era di scena in Basilicata per la trasferta di Matera, match valevole per il campionato di Serie C. Un gruppo di facinorosi rossoazzurri aggredì alcune persone agli imbarcaderi di Messina, quindi inseguì un’auto in autostrada, i cui occupanti furono erroneamente scambiati per supporters siracusani. Una volta raggiunta l’automobile, in zona Lamezia Terme, vennero picchiati gli occupanti e rapinati, mentre l’auto venne bruciata.

VARI I REATI IPOTIZZATI

L’aggressione venne quindi interrotta dall’arrivo di un agente della Polizia ferroviaria, e l’autistia del pulmino su cui viaggiavano i tifosi del Catania finì in manette. Il giudice per le indagini preliminari di Lamezia Terme (Cosenza), ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dalla polizia, nei confronti del gruppo di ultras catanesi. I reati ipotizzati sono quelli di rapina impropria, danneggiamento aggravato, incendio, lesioni aggravate, violenza privata, tentato omicidio, utilizzo di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di materiale esplodente, mentre le indagini sono state condotte dal commissariato di Lamezia Terme, insieme alle Digos di Catanzaro, Catania ed Enna.

© Riproduzione Riservata.