AMICI, ARRESTATO L'EX PERSONAL TRAINER/ Roma, gestiva un giro di bondage e prostituzione

Arrestato ex personal trainer di Amici: aveva collaborato con il talent di Maria De Filippi, ora organizzava incontri a pagamento circuendo ragazze nella Capitale

05 maggio 2018 Fabio Belli

Aveva collaborato anche con il popolare talent "Amici" di Maria De Filippi. Un personal trainer di 46 anni, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, è stato arrestato a Roma, accusato di aver organizzato un giro di prostituzione con delle ragazze che circuiva nella Capitale. L'uomo convinceva le sue vittime a sottoporsi a pratiche sessuali, anche estreme e con terze persone, per migliorare la forma fisica, come se questi atti fossero un supporto indispensabile e necessario agli allenamenti. Per gli incontri con le ragazze, che spesso dovevano sottostare a pratiche bondage con partner occasionali, il personal trainer si faceva pagare fino a 300 euro a incontro, soldi che le ragazze dovevano consegnare direttamente a lui nello studio in cui definiva il tutto.

LA DENUNCIA DI UNA VITTIMA 20ENNE

Una vera e propria rete organizzata per l'uomo che aveva una rete di contatti con diversi alberghi della Capitale, nei quali venivano organizzati gli incontri. Le forze dell'ordine sono riusciti a bloccarlo grazie alla denuncia di una ragazza ventenne, che è stata vittima dell'uomo che l'ha costretta anche a rapporti a tre. La ragazza ha portato però la polizia direttamente nello studio del personal trainer, che stava fissando un nuovo incontro per lei. Durante la perquisizione gli uomini del Commissariato San Paolo hanno trovato i 430 euro appena consegnati dalla vittima -che erano stati fotocopiati- alcuni sex toys sempre a sfondo bondage e il telefono che il personal trainer utilizzava per gestire la sua rete di prostituzione.

