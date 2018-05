Funerali Pamela Mastropietro: la madre chiede giustizia/ Ultime notizie: Raggi, “dramma difficile da superare”

Funerali Pamela Mastropietro, la madre chiede giustizia: “Ti hanno massacrato ma tu sei viva”. Virginia Raggi: “Dramma difficile da superare”. Ultime notizie sulla 18enne uccisa a Macerata

05 maggio 2018 Silvana Palazzo

Funerali Pamela Mastropietro

Si sono svolti oggi i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa e fatta a pezzi a Macerata. La bara bianca è stata accolta all'esterno della chiesa Ognissanti di via Appia Nuova a Roma da un lungo applauso e palloncini bianchi volati in cielo. In prima fila mamma Alessandra con una maglietta rosa con la stampa di Pamela sorridente con una corona d'argento in testa e la scritta “da qui nessuno ti potrà mai portare via”. «Non lasciatevi rubate la speranza sul vostro futuro», l'invito del parrocco ai tanti giovani presenti. «Pamela è tornata a casa e ora vogliamo stringerla con un forte abbraccio spirituale per farle sentire tutto il nostro amore. Con umiltà chiediamo perdono di tutte le nostre mancanze», ha detto il parroco iniziando la messa. Presente anche un rappresentante dell'ambasciata della Nigeria: «Siamo venuti a portare le condoglianze dell'ambasciata di Nigeria per stare vicino alla famiglia e portare le condoglianze alla famiglia», ha dichiarato al termine della messa. Per la morte di Pamela Mastropietro sono infatti in carcere tre nigeriani Innocent Oseghale, Desmond Lucky e Lucky Awelima.

FUNERALI PAMELA MASTROPIETRO: L'OMAGGIO DELLA POLITICA

In prima fila ai funerali di Pamela Mastropietro la sindaca di Roma Virginia Raggi e il sindaco di Macerata Romano Carancini che hanno proclamato il lutto cittadino nelle due città. All'arrivo in chiesa c'è stato un lungo abbraccio tra la sindaca e la mamma di Pamela. Tra gli esponenti politici anche Giorgia Meloni, Maurizio Gasparri, Domenico Gramazio e Stefano Fassina. «È un giorno di grande dolore per la città e la città è vicina alla famiglia che sta vivendo un lutto, una tragedia davvero molto difficile da superare», ha detto Virginia Raggi lasciando la chiesa al termine dei funerali. «Ci stringiamo con un abbraccio ideale alla mamma, al papà e a tutta la famiglia. La città di Roma si stringe attorno a questa famiglia e al suo dramma». Come riportato dal Secolo XIX, tra le tante corone di fiori, oltre a quella della sindaca di Roma, anche una di Luca Traini, l'uomo che per “vendicare” Pamela sparò all'impazzata a Macerata contro alcuni migranti qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo della ragazza.

