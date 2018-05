LOTTO/ Estrazioni di oggi, 10eLotto e Superenalotto del 5 maggio: i numeri vincenti! Video

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 5 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.54/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

05 maggio 2018 - agg. 05 maggio 2018, 19.03 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

L'estrazione di Superenalotto e Lotto di oggi porrà fine al digiuno di alcuni numeri ritardatari dal concorso? Sarebbe anche ora, visto che le statistiche determinano un'assenza che definire prolungata è usare un eufemismo, soprattutto per quanto riguarda alcuni numeri e le rispettive ruote. Ma analizziamo la situazione nel dettaglio, consapevoli che per la cosiddetta legge dei grandi numeri ogni estrazione può essere quella buona per vedere rispuntare dall'urna i numeri mancanti. Il primatista in assoluto è il numero 60, che a Milano latita oramai da 110 estrazioni: riuscirà ad infilare tre "1" di fila stasera? Secondo posto, ma comunque degno di nota, per il numero 82, assente dalla ruota di Firenze da 107 estrazioni. Completa il podio, questa volta sulla Nazionale, il numero 87, assente da 96 estrazioni: riuscirà a toccare la mitica quota cento? (agg. di Dario D'Angelo)

CRESCE L'ATTESA PER LA NUOVA ESTRAZIONE!

I nuovi premi del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto sono pronti a raggiungere le case di tutti gli italiani, grazie all'estrazione di questa sera. Il concorso della Sisal promette fortuna a tutti i partecipanti, che potranno scoprire solo in un secondo momento quanto sarà l'ammontare della loro vincita. Ogni appuntamento con il gioco mette in palio diversi bottini, in alcuni casi generosi ed in altri più ridotti rispetto alla media mensile. Come è accaduto nell'ultima estrazione del 10eLotto, dove il premio più alto è stato registrato in provincia di Napoli, a Brusciano, grazie ad un vincitore che ha centrato un 9 e del valore di 30 mila euro. A grande distanza i due posti successivi sul podio, il primo destinato alla provincia di treviso, a Castello di Godego grazie ad una vincita di 9.500 euro per un 3 e l'altra in provincia di Oristano, a Ghilarza, con 6.250 euro assegnati per un 6 con opzione Oro. Sulla stessa scia anche le vincite del Lotto, che hanno premiato con il primo posto in classifica un giocatore della provincia di Teramo. La vincita è stata realizzata a Castellato con un premio da 12.500 euro grazie a terno e tre ambi su Venezia. La provincia di Cagliari, Nurri, indovina invece una quaterna, quattro terni e sei ambi su Bari del valore di circa 12 mila euro, mentre la provincia di Vicenza, Camisano Vicentino, ha registrato più di 10 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto diventa sempre più ricco: l'estrazione di oggi vedrà il montepremi raggiungere quota 30,3 milioni di euro. L'ultimo appuntamento non è stato molto fortunato sia per quanto riguarda l'assenza della sestina vincente, sia per le quote più alte del gioco Sisal. La prima vincita sul podio è stata registrata infatti da cinque giocatori grazie al 5, mentre due fortunelli si sono portati a casa quasi 25 mila euro a testa grazie al 4+. Il premio del 3+ è stato di 2.070 euro per ciascuno dei 140 vincitori, mentre 756 appassionati hanno indovinato il bottino del 4, pari a 247,73 euro. In fondo alla classifica variabile gli storici premi del 3 e del 2: nel primo caso i vincitori sono stati 26.746 con un bottino da 20,70 euro. Nel secondo caso invece i vincitori sono stati 382.902 in tutto e il premio da 5 euro tondi. Lo 0+ ha premiato i suoi 24.704 giocatori più fortunati con una vincita gemella, mentre 10 euro a testa sono stati assegnati a 12.145 vincitori grazie all'1+. Si chiude la classifica con i 100 euro abbinati al 2+, vinti da 1.903 giocatori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I numeri vincenti del SuperEnalotto ci riveleranno se il Jackpot verrà conquistato da qualcuno degli appassionati in gara. L'estrazione di oggi rimette in palio il primo premio del gioco della Sisal, un traguardo che ogni giocatore spera di poter raggiungere questa sera. Il dubbio degli aspiranti fortunelli non riguarda solo la vittoria finale, ma anche come togliersi subito uno sfizio personale, grazie ad un bottino sempre più ricco e appetibile. La nostra Rubrica e KickStarter si sono uniti anche in questa nuova occasione per fare una proposta a chi dovesse ancora navigare in alto mare. Oggi parliamo di un'iniziativa musicale che piacerà di sicuro agli appassionati del genere. Arches è una macchina del suono in grado di ricreare ritmi elettronici grazie ad una tastiera rivoluzionaria, dotata di controlli tattili che permette di avere un totale dominio della macchina. Perfetta per velocizzare il processo creativo di ogni artista del futuro. 19 giorni di tempo per poter raggiungere il goal previsto di 30 mila euro: i numeri vincenti invece saranno annunciati fra pochissimo.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti, gioie e dolori di ogni appassionato del gioco Sisal. Ogni aspiranti vincitore conosce bene quell'emozione che precede la registrazione della schedina, quella speranza da coltivare fino al momento del concorso. Ed è la stessa emozione che gioca brutti scherzi ai novellini del Lotto, persi nel mare di numeri e combinazioni da scegliere. Per questo la nostra Rubrica è pronta a sostenere tutti gli appassionati in difficoltà, grazie alla smorfia napoletana anche anche oggi ci rivelerà i numeri da giocare in base ad una news che abbiamo scelto per voi. Parliamo di una società della California e di uno studio recente che sembra poter preservare le funzioni del cervello umano in previsione di ulteriori rivoluzioni della scienza. La Netcome crede infatti che il futuro ci regalerà la possibilità di ricostruire i ricordi di ciascuno anche negli anni successivi alla morte. Un progetto possibile e che l'azienda intende supportare grazie ad un servizio che mantiene intatte le funzioni cerebrali. Peccato che lo scotto della medaglia sia l'imbalsamazione del cervello grazie ad un cocktail di sostanze chimiche. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il cervello, 55, il ricordo, 52, il futuro, 7, la scienza, 70, il risultato, 77. Come Numero Oro scegliamo invece la mummia, 49.

© Riproduzione Riservata.