Padova, volano 1200 euro in strada in pezzi da 50/ Ultime notizie: gara di solidarietà per raccogliere i soldi

Padova, volano 1200 euro in strada in pezzi da 50: gara di solidarietà per raccogliere i soldi e riconsegnarli alla legittima proprietaria. Le ultime notizie

05 maggio 2018 Silvana Palazzo

Una signora attraversa la strada e dalla borsa perde decine e decine di banconote in tagli da cinquanta euro. Non si accorge di nulla mentre i soldi volano letteralmente via disperdendosi. È successo ieri mattina, alle 9.30, nella centralissima contra' Rialto di Camposampiero. Una scena surreale, da film, ma nessun set cinematografico o pubblicitario era stato allestito. In molti comunque vedono le banconote spargersi sul manto stradale, spinte dalle folate di vento. Le macchine si fermano di colpo, mentre la donna si rende conto di quanto accaduto e, confusa, comincia a raccogliere le banconote. Ed è in questo momento che scatta una vera e propria gara di solidarietà, a sorpresa aggiungeremmo noi. Un passante l'aiuta, poi ne arriva un altro e così via. Tutti si mettono a caccia dei soldi volanti, anche i negozianti del centro storico. Poco male se, come riportato dal Gazzettino, il traffico va in tilt.

Macchine ferme, traffico paralizzato a Camposampiero in provincia di Padova: tutti coloro che hanno assistito alla scena delle banconote volanti si chinano per raccogliere. Nei film solitamente si vede la folla in lotta per raggiungere nel minor tempo possibile le banconote e ringraziare la fortuna, invece a Camposampiero i cittadini si sono si avventati sulle banconote volanti, ma solo per aiutare la legittima proprietaria a recuperarle tutte. Un'operazione tutt'altro che semplice perché diventano sempre più difficili da rincorrere. I passanti però non mollano, anzi vengono aiutati dagli automobilisti che scendono dalle proprie vetture per aiutare la donna e recuperare l'intera somma di denaro. Alla fine, come ricostruito dal Gazzettino, tutti i soldi sono stati recuperati, seppur con fatica, e consegnati alla legittima proprietaria che poi, visibilmente provata per l'accaduto, si è rifugiata in un negozio di abbigliamento, propio all'altezza dell'incrocio con via Tiso, con i suoi 1.200 euro.

