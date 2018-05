Roma, incidente sulla Pontina: suv tampona auto ferma/ Ferita gravemente una guardia giurata

Roma, incidente sulla Pontina: suv tampona auto ferma, ferita gravemente una guardia giurata. E' accaduto questa mattina attorno alle ore 6:00, positivo all'alcol test il conducente

Un incidente si è verificato questa mattina presto a Roma. Attorno alle ore 6:00 di oggi, sulla strada statale 148 Pontina, a Castel Romano (chilometro 22), un ragazzo di 29 anni ha centrato in pieno un’automobile ferma. Il giovane, residente a Nettuno, era a bordo di un suv Nissan Qashqai, mentre l’auto colpita violentemente era una Mercedes Classe A, su cui vi era una guardia giurata di 42 anni, che stava andando a prendere servizio presso il centro commerciale di Castel Romano. L’urto è stato violentissimo al punto che la Mercedes, una volta colpita, si è capottata sulla carreggiata, ferendo gravemente il suo conducente.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, e sul luogo del tamponamento è giunto un elicottero che ha trasportato la guardia al San Camillo d'urgenza, in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, nonché i carabinieri del nucleo radiomobile di Pomezia. La strada statale Pontina, una strada a due corsie per senso di marcia, molto trafficata, è rimasta chiusa per circa due ore, con conseguente congestionamento del traffico nelle zone limitrofe, anche se la situazione sta via-via tornando alla normalità. Il conducente della Nissan è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato positivo: per lui scatterà il ritiro della patente e una multa salata.

