Salerno, madre rapisce figlio neonato che il tribunale le nega/ Polizia in cerca della donna dell’est Europa

Salerno, madre rapisce figlio neonato che il tribunale le nega: polizia in cerca di una donna dell’est Europa in compagnia di un altro uomo, diretti verso la stazione di Arechi

Una donna ha rapito il proprio figlio da poco messo al mondo, dopo che il tribunale non glielo aveva ancora affidato. E’ successo in Campania, precisamente a Salerno, presso l’ospedale Ruggi di Aragona. Il piccolo era nato un mese fa, e il tribunale stava ancora valutando se affidarlo o meno alla donna straniera, originaria dell’est Europa, forse polacca, come scrive il Quotidiano.net. Ieri la mamma si era recata, come ogni giorno, presso la struttura ospedaliera, al reparto di Neonatologia - Terapia Intensiva Neonatale, per allattare il figlio, quando, approfittando di un momento di distrazione dei medici, lo ha rapito, facendo poi perdere le tracce di se. Appena le infermerie si sono accorte della scomparsa del bambino, hanno allertato la sorveglianza e quindi le forze dell’ordine, che hanno subito iniziato le ricerche.

LA SITUAZIONE DIFFICILE DELLA DONNA

I filmati dell’ospedale mostrano la donna trasportare il neonato in un porta enfant e dirigersi poi verso la stazione Arechi di Salerno in compagnia di un uomo. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, attorno alle ore 21:00, e il bambino sarebbe in buona salute. L’affidamento del bimbo non era ancora stato disposto dal tribunale, visto che la donna vive in una situazione difficile, avendo già due figli nati da compagni diversi, entrambi affidati: uno è stato dato ad una famiglia, mentre l’altra, una bimba di sei anni, vive con il fratello della donna a Salerno. La Direzione generale dell'Azienda ospedaliera ha disposto una commissione d'inchiesta su quanto avvenuto.

