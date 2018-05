Terracina, due cadaveri in mare: donna e bambina abbracciate/ Sono vittime di un naufragio?

Terracina, due cadaveri in mare: donna e bambina abbracciate, sono vittime di un naufragio? Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nel Lazio da parte della Guardia di Finanza

Questa mattina sono stati ritrovati in mare, a Terracina (provincia di Latina, Lazio), due cadaveri. Come sottolineato dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero, si tratta di due persone di colore, una donna e una bambina (forse madre e figlia), che sono state rinvenute abbracciate l’un l’altra. Entrambe indossavano un giubbetto salvagente, e di conseguenza non è da escludere che siano fra le vittime di un naufragio dei barconi che trasportano i migranti in Italia, anche se la rotta non è fra le più battute dai trafficanti di persone. Una volta avvistati i due corpi, sono subito intervenute le forze dell’ordine e il 118, e i cadaveri sono stati prelevati dal mare, e posti all’interno del porto di Terracina.

LA NOTA DELLE FIAMME GIALLE

A recuperarli, le motovedette della Capitaneria e della Guardia di Finanza, dopo che alcuni finanzieri a bordo di un gommone li avevano avvistati mentre stavano perlustrando la costa nel tratto che va da Santa Anastasia a Torre Canneto, fra Terracina e Fondi. Le Fiamme Gialle, subito dopo il ritrovamento, hanno diffuso una nota per spiegare più nel dettaglio quanto sia accaduto: «Alle ore 10.45 odierne – si legge - l’equipaggio dell’unità minore B.S.O. 107, in forza alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gaeta, ha rinvenuto, durante un’attività di crociera nel tratto di mare al largo di Fondi (LT), i corpi senza vita di due persone, una donna ed un bambino di colore, entrambi indossanti un giubbotto salvagente. In merito è stata notiziata la Magistratura, la locale Capitaneria di Porto ed il medico legale.Sono in corso le procedure per il recupero delle salme».

