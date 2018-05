Terrorismo a Foggia: espulso marocchino legato all’Isis/ Ultime notizie: pericoloso per la sicurezza nazionale

Terrorismo a Foggia: espulso marocchino legato all’Isis, ultime notizie: pericoloso per la sicurezza nazionale. Nuovo colpo delle forze dell'ordine, che hanno allontanato un migrante

Arrestato terrorista a Foggia

Nuova operazione antiterrorismo portata a termine dalle forze dell’ordine italiane. Stando alle indiscrezioni riportate in queste ore da vari organi di informazione, a cominciare da La Repubblica, la Digos della questura di Bari ha espulso dal nostro paese un marocchino di 40 anni, ritenuto pericoloso per la sicurezza della nazione. A disporre l’allontanamento è stato il prefetto di Foggia, e il marocchino, che è risultato non essere in regola sul nostro territorio, ha subito anche il divieto di rientro nell’area Shengen per i prossimi 10 anni. L’arrestato è finito sotto indagine nell’ambito di un’altra operazione anti terrorismo, quella che lo scorso 27 marzo aveva portato all’arresto di Abdel Rahama Moy, presidente dell'associazione "Al Dawa" di Foggia, per i reati di associazione terroristica ed apologia del terrorismo.

I LEGAMI ANCHE CON BOMBATALIEV ELI

Da quel giorno la Procura Distrettuale di Bari insieme alle Digos baresi e foggiane, hanno iniziato la ricerca del migrante in questione, identificato poi all’aeroporto di Bologna, mentre stava lasciando l’Italia. O.M., queste le iniziali del marocchino, era uno stretto collaboratore di Moy, soprattutto quando quest’ultimo incontrava i giovani che venivano poi indottrinati allo Stato Islamico. Sempre l’arrestato è risultato essere in stretti legami con il terrorista ceceno Bombataliev Eli (arrestato a Foggia nel luglio 2017). Un’operazione di indagine complessa, che ha portato nella giornata di ieri all'allontanamento dell'ennesimo terrorista considerato fra i tanti affiliati all’Isis.

