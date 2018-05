TRENTO, CADE DA FINESTRA: MORTA BIMBA DI UN ANNO/ Ultime notizie: è precipitata dal quarto piano

Trento, bimba di un anno cade dalla finestra e muore. Ricoverati i genitori, la mamma è grave. Le ultime notizie: da chiarire la dinamica della tragedia, carabinieri a lavoro

05 maggio 2018 - agg. 05 maggio 2018, 23.13 Silvana Palazzo

Trento, bimba di un anno cade dalla finestra e muore (Foto: LaPresse)

Una caduta accidentale si è trasformata in una tragedia: una bambina di un anno è morta cadendo dal quarto piano di un appartamento in via Caio Valerio Mariano, a Trento. Non è ancora chiaro se il dramma sia avvenuto nella casa dove viveva con i suoi genitori o in quella di amici. Sta di fatto che sono intervenuti i carabinieri, secondo cui si sarebbe trattato di una caduta accidentale nel giardino. Stando a quanto riportato da Il Dolomiti, la bambina sarebbe riuscita a salire su un letto posizionato vicino al davanzale di una finestra e poi avrebbe scavalcato per poi finire nel vuoto. L'allarme è stato dato subito, ma i tentativi di rianimazione non sono valsi a nulla: i traumi subiti nella caduta sono stati troppo gravi e la bambina è morta. Pare che la famiglia della bambina appartengano alla comunità pachistana di Trento che, secondo la Voce del Nord Est, è sconvolta per la morte della piccola. (agg. di Silvana Palazzo)

TRENTO, BIMBA DI UN ANNO CADE DALLA FINESTRA E MUORE

Tragedia a Trento, dove una bambina di un anno è caduta dalla finestra ed è morta sul colpo. L'allarme è scattato poco prima delle 19: la piccola è precipitata dal quarto piano di via Caio Valerio Mariano al giardino. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono arrivate prontamente due ambulanze e un'auto medica, ma - come riportato da Il Messaggero - non è stato possibile rianimarla. Il dramma è avvenuto nel quartiere di Piedicastello, nella zona ovest della città.

La dinamica della tragedia non è ancora chiara: ora ai carabinieri il compito di verificare la dinamica di quanto accaduto, anche se pare che la famiglia fosse a casa di amici, stando a quanto riferito da La Voce del Trentino. Sembra comunque che la bimba sia salita sul letto in camera e si sia sporta dalla finestra cadendo nel vuoto. Il dramma nella tragedia: al Santa Chiara sono stati ricoverati anche i due genitori della bambina: la mamma di 36 anni sarebbe in condizioni gravi, mentre il padre di 46 anni starebbe bene.

