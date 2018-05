ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Leg-M5s, scontro su Governo a tempo (5 maggio)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Gentiloni: "Ridurre e controllare flusso dei migranti". Stasera Juventus in campo contro il Bologna (5 maggio 2018)

05 maggio 2018 Fabio Belli

Il Presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni, in attesa della formazione di un nuovo Governo che sembra sempre più impervia, è tornato sul tema dei migranti e sulla necessità di lavorare per un'immigrazione controllata e ridotta, ma che sappia portare risorse certe all'interno del Paese. Queste le sue parole presso Palazzo Ducale di Genova per il Festival di Limes: "Abbiamo bisogno di migranti nel Nostro paese, a condizione che il flusso sia sicuro, organizzato e non porti a morti nel Mediterraneo. Penso che l'unica ricetta sensata per un Paese con la nostra geografia, di fronte all'Africa, sia rendere il numero dei flussi governabile, riducendoli in modo drastico e facendo partire in parallelo un meccanismo di migrazioni legali, sicure e se possibile legate al mercato del lavoro nel paese in cui si va a migrare. Noi siamo leader di questa questione e ce lo riconosce tutto il mondo."

Esecutivo di tregua non è percorribile

Luigi Di Maio prende le distanze da un esecutivo di tregua, soluzione prospettata dal Presidente della Repubblica stante il mancato accordo tra i partiti a oltre 60 giorni dalle elezioni. Per il politico campano un eventuale esecutivo del presidente sarebbe un tradimento della volontà popolare, con il capo politico del partito di Grillo che richiede a gran voce nuove elezioni. Nello stesso contesto spicca quest'oggi la dichiarazione di Salvini, con il leader del carroccio che propone a Di Maio un esecutivo di "scopo" che abbia la possibilità di varare la nuova legge elettorale e mettere mano all'aumento dell'IVA. Gli analisti politici non mancano però di notare un ritorno dei grillini al populismo che li aveva portati alla vittoria, con toni che nelle ultime ore si sono sempre di più infiammati.

Abu Mazen si scusa per dichiarazioni su Shoah

Il Presidente palestinese Abu Mazen si è scusato per le sue controverse affermazioni sulla Shoah pronunciate durante il Consiglio nazionale palestinese, in cui affermava come gli ebrei avessero responsabilità nell'aver scatenato l'Olocausto. "Se qualcuno è rimasto offeso mi scuso. Non era mia intenzione offendere nessuno. Ho profondo rispetto per la fede ebraica e per altre fedi monoteistiche. Ribadisco la nostra ben nota condanna della Shoah come uno dei crimini più odiosi della storia e dell'antisemitismo in tutte le sue forme". Ma il Ministro della Difesa d'Israele, Lieberman, ha twittato parole di fuoco che hanno respinto al mittente le scuse: "Abu Mazen è un patetico negazionista della Shoah che ha scritto un dottorato e in seguito ha pubblicato un libro su tesi negazioniste. Questo è quello che dovrebbe essere tenuto in considerazione. Le sue scuse non sono accettate".

Non sarà assegnato il Nobel per la letteratura

Pesantissimo scandalo quello che ha colpito l'assegnazione dei premi Nobel, con l'Accademia svedese che ha deciso che il Nobel per la letteratura di quest'anno verrà cancellato. Tutto nasce per rispondere allo scandalo che aveva travolto la stessa Accademia dopo che il marito di una giurata era stato messo sotto inchiesta per molestie sessuali nei confronti di 18 donne. Lo stesso uomo Jean Claude Arnault era ritornato la settimana scorsa agli albori della cronaca, per aver molestato la principessa vittoria di Svezia. Non è la prima volta che il Nobel per la letteratura viene annullato, negli anni passati per ben 7 volte il premio era stato posticipato all'anno successivo.

Iscritta al registro degli indagati il presidente Rai Monica Maggioni

La procura di Roma ha iscritto al registro degli indagati l'attuale presidente della RAI Monica Maggioni con l'ipotesi di reato di abuso di ufficio e peculato. I fatti contestati alla Maggioni dagli investigatori risalirebbero quando la stessa donna era direttore di Rai News, e interesserebbero alcuni affidamenti diretti per i servizi messi in onda dall'emittente pubblica. I legali della donna interpellati dai giornalisti hanno sottolineato che l'iscrizione al registro degli indagati è un fatto meramente tecnico, e che secondo loro entro pochi mesi si arriverà all'archiviazione della posizione della loro assistita.

Iniziato il Giro d'Italia

Ha preso il via tra imponenti misure di sicurezza in giro d'Italia 2018, con i corridori che quest'anno hanno fatto la loro prima apparizione tra le strade di Gerusalemme. Archiviate le polemiche per la partenza fuori dall'Europa, cosa che avviene per la prima volta dalla storia della corsa rosa, gli appassionati hanno potuto guardare i loro beniamini percorrere a tutta velocità i 9.7 chilometri nella cronometro individuale. Ad andare più forte di tutti Tom Dumoulin che è riuscito ad interpretare alla perfezione le curve strette della città sacra. Primo degli italiani Domenico Pozzovivo del club Merida Bahrain decimi con 27 secondi di ritardo, l'altro alfiere tricolore Fabio Aru del team Emirates è solamente 47° accusando un ritardo di 50 secondi. La corsa rosa continuerà domani sempre in Israele con la seconda tappa, la Haifa - Tel Aviv di 167 km.

Stasera Juve in campo

Riparte il campionato di Serie A dopo la parentesi delle Coppe Europee, e i riflettori tornano puntati sulla Juventus, chiamata a chiudere i conti per quello che sarebbe uno storico settimo scudetto consecutivo. Con quattro punti di vantaggio sul Napoli, i bianconeri devono portarsi a +7 dai partenopei (che giocheranno domenica in casa contro il Torino) battendo in casa il Bologna. Vincendo le due partite rimaste all'Allianz Stadium, contro i felsinei e contro un Verona che all'ultima giornata sarà probabilmente già retrocesso, la squadra di Allegri sarà matematicamente campione, a prescindere da quella che da calendario sembra la partita più dura, la trasferta di Roma contro i giallorossi alla penultima giornata.

