Festa della mamma 2018/ Quando si celebra? Frasi, idee regalo, iniziative e offerte

Festa della mamma 2018: quando si celebra? Frasi e idee regalo per gli auguri, iniziative e offerte da condividere per celebrare le donne che custodiscono il futuro del mondo

06 maggio 2018 Silvana Palazzo

Festa della mamma

Cambiano le tradizioni, ma non la centralità delle mamme per le nostre vite e all'interno delle nostre famiglie. Si celebra soprattutto questo in occasione della festa della mamma, che quest'anno cade il 13 maggio. Solitamente infatti si festeggia la seconda domenica di maggio, ma i preparativi cominciano prima. Tante iniziative sono state organizzate per celebrare una figura imprescindibile per le nostre esistenze, alcune a scopo benefico. Oggi ad esempio potete partecipare a “Io per lei”, la campagna della Fondazione Telethon a supporto della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l'assistenza alle persone che vivono con una malattia neuro muscolare. È sufficiente una donazione di almeno 12 euro per ricevere i Cuori di biscotto attraverso cui partecipare alla raccolta fondi. Al centro di questa campagna le “mamme rare” che ogni giorno affrontano le sfide che la vita impone.

FESTA DELLA MAMMA: FRASI E OFFERTE, LA PROMO DI TRENITALIA

Se non sapete che regalo fare alla vostra mamma in occasione della festa che la celebra, allora potete prendere in considerazione la possibilità di regalarle un bel viaggio, magari da condividere insieme. È questo del resto il senso dell'iniziativa di Trenitalia, che ha lanciato una promozione interessante per il weekend del 12 e 13 maggio. Per due giornate sarà attiva l'offerta 2x1, valida su Frecce e InterCity nei livelli di servizio Business, Premium, Standard, prima e seconda classe. Questa potrebbe essere una bella promozione per ritagliarvi del tempo insieme o da condividere con il vostro lui o la vostra lei per raggiungere i propri genitori, nel caso in cui viviate lontano da loro. Del resto Francesco Olgiati scriveva che «La madre è un bene troppo grande ed è necessaria talvolta la lontananza, per apprezzarne tutta la grandezza». Ma ricordate anche che - come scriveva invece Elsa Morante - «nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre».

