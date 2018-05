MILANO, DONNA ACCOLTELLA L'AMANTE PER GELOSIA/ 40enne agli arresti domiciliari (dove abita il marito)

Milano, donna accoltella l'amante per gelosia: una 40enne di Pantigliate, stanca delle relazioni che il giovane di 26 anni intratteneva con altre donne, ha perso la testa.

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Chissà quante volte gli aveva detto, durante i loro incontri clandestini a Pantigliate, comune nell'hinterland di Milano, che lo voleva solo per sé. Erano amanti, sì, ma evidentemente da parte di una donna di 40 anni il sentimento era andato oltre: quelli con il 26enne che era solita incontrare erano più che semplici rapporti occasionali. Ma ad un certo punto, chissà per quale motivo, la notte scorsa la gelosia ha preso il sopravvento su tutto. Pure sulla ragione. Così, come riportato da La Repubblica, la donna ha impugnato un coltello da cucina e ha accoltellato alla schiena l'amante, finito al Policlinico San Donato ma fortunatamente non in pericolo di vita. Stando a quanto riportato da La Stampa, dopo averlo colpito sotto la scapola destra, è stata la stessa 40enne - tra le lacrime - a rendersi conto di ciò che aveva appena fatto e ad allertare il 118.

AI DOMICILIARI COL MARITO

Non basta evidentemente il pentimento della 40enne di Pantigliate, centro in provincia di Milano, che ha accoltellato l'amante per archiviare una storia che avrebbe potuto tramutarsi anche in una tragedia. Dopo l'aggressione, avvenuta al culmine dell'ennesimo litigio per gelosia all'interno dell'appartamento in cui i due si incontravano clandestinamente, la 40enne è stata arrestata nella notte dai carabinieri, allertati dai sanitari giunti sul posto su segnalazione proprio della donna, con l'accusa di "lesioni gravi". Come riportato da La Stampa, per lei l'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari. Una pena a dir poco esemplare, quasi punitiva, si potrebbe azzardare. Sì, perché la donna non potrà uscire di casa, dalla stessa casa nella quale abita il marito. Nella speranza che questa convivenza forzata non si riveli eccessivamente turbolenta...

