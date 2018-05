Napoli, fantocci di Salvini appesi a testa in giù con svastica/ Ultime notizie Quarto: indaga la Digos

Napoli, fantocci di Salvini appesi a testa in giù con svastica a Quarto: indaga la Digos. Le ultime notizie e le reazioni politiche a poco più di un mese dalle elezioni comunali

06 maggio 2018 Silvana Palazzo

Quarto, fantocci di Salvini appesi a testa in giù (Foto: da Facebook)

La Lega e Matteo Salvini nel mirino a Quarto, dove il 10 giugno si voterà per l'elezione del sindaco. Due fantocci di cartone impiccati e con scritte intimidatorie verso il Carroccio e il suo leader sono comparsi rispettivamente nei pressi del Monumento ai Caduti e dell'aula consiliare “Peppino Impastato” del Comunque di Quarto. Su uno dei manichini è scritto “Noi con Salvini”, ma compaiono anche una svastica e insulti all'indirizzo del partito. La denuncia arriva dalla pagina Facebook della sezione di Quarto del movimento, ma il caso è finito alla Digos. «Un vile gesto intimidatorio contro la libertà d’espressione e la rappresentanza politica», ha dichiarato Castrese Cerlino, il coordinatore cittadino. «Calunnie, intimidazioni persino minacce ma nessuno può fermare chi ha il consenso della gente ed è forte della ragione delle proprie idee. Esprimo solidarietà alla sezione di Quarto della Lega», ha dichiarato Vincenzo Biondi, il già consigliere comunale di Quarto.

QUARTO, FANTOCCI DI SALVINI APPESI A TESTA IN GIÙ CON SVASTICA

I due fantocci sono stati scoperti dal candidato sindaco del centrodestra, Massimo Carandente Giarrusso. «Non solo feriscono la memoria dei nostri Caduti, ma confermano quanto la nostra coalizione sia politicamente temuta da chi non ha altri mezzi a disposizione se non l'intimidazione. Non saranno queste stupide dimostrazioni di ignoranza e povertà d’animo a fermarci: andremo avanti certi della validità del nostro progetto», ha commentato. Più duro il coordinatore provinciale Biagio Sequino: «Provo vergogna e tristezza per questi soggetti che, evidentemente in modo vigliacchesco cercano di portare avanti le loro idee, e provano con la violenza a reprimere le idee altrui». Sull'episodio sono in corso indagini della polizia. A Quarto comunque tra poco più di un mese si andrà al voto per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Il sindaco uscente è Rosa Capuozzo, eletta nel Movimento 5 Stelle ma poi espulsa dai pentastellati. La sua maggioranza è andata in crisi, quindi il Comune è arrivato allo scioglimento e alle elezioni anticipate. La candidatura di Giarrusso a primo cittadino è sostenuta dalla Lega assieme con altre otto liste.

© Riproduzione Riservata.