Roma, emergenza rifiuti: task force per gestire la crisi/ Ultime notizie: è caccia a nuovi impianti

Roma, emergenza rifiuti: task force per gestire la crisi. È caccia a nuovi impianti per il trattamento e lo sversamento. Le ultime notizie: Ama, Campidoglio e Regione al lavoro

06 maggio 2018 Silvana Palazzo

Roma, emergenza rifiuti: task force per gestire la crisi

Emergenza rifiuti a Roma: le criticità per quanto riguarda la raccolta permangono in alcune zone del centro. Lo fa sapere l'assessore all'Ambiente del I municipio, quello del centro storico, Anna Vincenzoni, membro della giunta di centrosinistra guidata da Sabrina Alfonsi. Le situazioni più problematiche si registrano nel rione Esquilino, vicino alla stazione Termini, e nel quartiere Prati. Qui, spiega Vincenzoni, «sono arrivati nuovi mezzi come da noi richiesto e sembra esserci una ripresa nelle strade principali, mentre in quelle secondarie la situazione continua ad essere problematica con cassonetti che, seppur vengono svuotati, sono attorniati da sacchetti di immondizia per terra da giorni». All'Esquilino, invece, «la situazione continua ad essere di affanno». Sono continui i contatti tra Campidoglio e Regione Lazio per trovare impianti nella Regione dove portare i rifiuti della Capitale. L'Ama fa sapere invece di essere «impegnata h24» anche con turni straordinari agli impianti.

ROMA, EMERGENZA RIFIUTI: TASK FORCE PER GESTIRE LA CRISI

Una taske force per arginare la crisi dei rifiuti a Roma. La raccolta e la pulizia è ancora in affanno in diverse zone della Capitale, dove i cassonetti, seppur svuotati, spesso continuano ad essere circondati da cumuli di sacchetti. Così mentre il Comune e la Regione Lazio cercano altri impianti dove portare i rifiuti, l'Ama - la municipalizzata che gestisce la pulizia della Capitale, fa gli straordinari. Per ora, come riporta Repubblica, sarebbe stata confermata la proroga fino a fine anno della possibilità di portare parte dei rifiuti romani in Abruzzo. Un mix di cause contingenti comunque ha determinato la crisi: dall'aumento della produzione dei rifiuti, registrato anche in altre parti dell'Italia a causa dell'aumento dei flussi turistici, alle festività e alla saturazione di alcuni stabilimenti. «I cassonetti sono perlopiù stati svuotati. È importante che collaborino anche cittadini utilizzando i contenitori e non abbandonando rifiuti a terra», fa sapere l'azienda dei rifiuti di Roma.

© Riproduzione Riservata.