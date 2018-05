Teramo, morta la 17enne pallavolista Francesca Prosperi/ Un raro tumore ha stroncato la giovane di Roseto

Teramo, morta la 17enne pallavolista Francesca Prosperi: un raro tumore ha stroncato la giovane di Roseto. Da due anni combatteva contro un cancro, non ce l’ha fatta la povera ragazza

Francesca Prosperi in un bello scatto pubblicato su Facebook

La pallavolo italiana, ed in particolare quella abruzzese, piange la morte di Francesca Prosperi. Non ce l’ha fatta a vincere la sua lotta contro il tumore, la 17enne originaria di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Dopo due anni di battaglie, quel cancro in forma rara se l’è portata via, lasciando un vuoto nella famiglia, negli amici, e nei conoscenti. Era una promessa della Pallavolo Roseto, e l’ultimo respiro l’ha esalato all'Ospedale Santo Spirito di Pescara, dove stava sottoponendosi all’ennesima terapia per provare a sopravvivere, ad avere la meglio su quel male che alla fine si è rivelato incurabile. Molti i messaggi di cordoglio e affetto sulla pagina personale Facebook della ragazza, e la federazione ha indetto un minuto di silenzio per tutte le gare regionali e provinciali in programma durante questo weekend.

MINUTO DI SILENZIO NELLE GARE PROVINCIALI E REGIONALI

La Fipav, Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale Abruzzo Nord Ovest, ha diffuso un breve comunicato per unirsi al doloro dei famigliari di Francesca: «Il CT Abruzzo Nord-Ovest - si legge - si unisce nel dolore di questo giorno alla famiglia e alla Pallavolo Roseto per la prematura scomparsa dell'atleta Francesca Prosperi. Nelle gare del 5 e 6 maggio si osserverà un minuto di silenzio in tutte le gare regionali e provinciali». Le ha provate tutte la povera Francesca per battere quell’avversario troppo forte, anche una cura sperimentale lo scorso 25 aprile, a Parigi, ma ormai non vi era più nulla da fare, e nonostante la grinta e la determinazione della giovane, la stessa, alla fine, si è dovuta arrendere.

