Tutankhamon, mistero risolto: tomba di Nefertiti non esiste/ Politecnico Torino: "Nessuna camera segreta"

Tutankhamon, mistero risolto: secondo gli archeologi del Politecnico di Torino non ci sarebbe alcuna camera segreta, quindi la tomba di Nefertiti non esiste.

06 maggio 2018 Emanuela Longo

Tutankhamon, mistero risolto: tomba Nefertiti non esiste (Wikipedia)

L'affascinante mistero che fino ad oggi ha riguardato la tomba di Tutankhamon può dirsi definitivamente risolto in seguito ad alcuni studi condotti dagli esperti del Politecnico di Torino e che hanno portato ad una conclusione: non esiste alcuna tomba di Nefertiti. E' questo, in sintesi, il risultati degli studi condotti dagli archeologi italiani. "Le scansioni effettuate con il radar all'interno della tomba hanno dimostrato che non ci sono camere o tracce di telai di porte o di ingressi", ha affermato in merito Mostafa Waziri, a capo del Consiglio Supremo per le Antichità di Stato, come riferisce RaiNews. In seguito a quanto emerso dalle misurazioni geo-radar, dunque, sarebbe stata ufficialmente smentita la teoria secondo la quale vi fossero altri locali o corridoi nascosti dietro le pareti della camera funeraria di Tutankhamon scoperta nel 1922. Oltre a risolvere un mistero, questi risultati mettono anche definitivamente fine ad una controversia che si trascinava ormai da anni e che aveva visto scontrarsi due differenti team di ricerca, uno giapponese e l'altro statunitense, con le loro discordanti posizioni sulla teoria avanzata dall'egittologo britannico Nicholas Reeves. Quest'ultimo nel 2015 aveva sostenuto che la tomba della Regina Nefertiti si trovasse dietro i dipinti a nord e a ovest della camera mortuaria.

LO STUDIO DEL POLITECNICO DI TORINO

All'inizio del 2018, i ricercatori di Archeo-Fisica del Politecnico di Torino coordinati dal professor Franco Porcelli hanno ottenuto l'ok dall'Egitto ad effettuare le opportune misurazioni geo-radar dall'interno della Tomba di Tutankhamon nella Valle dei Re a Luxor. Lo studio è stato condotto nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 6 febbraio e grazie all'uso di sofisticate tecnologie è stato possibile scansionare sia orizzontalmente che verticalmente l'area attorno alla tomba. Ebbene, dagli accertamenti eseguiti, si legge nella nota diffusa dalle autorità egiziane, si apprende che "dalle analisi radar non si vedono discontinuità causate dal passaggio dalla roccia naturale ai muri fatti a mano, così come non ci sono tracce di stipiti o architravi di una porta d'ingresso". Gli stessi studi hanno escluso infine anche la presenza di muri di una camera o area di vuoto dietro i dipinti della stanza funebre di Tutankhamon, come invece aveva avanzato Nicholas Reeves.

