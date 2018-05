Barletta, la 27enne Carmen all'altare in abito da sposa/ Il sì a Dio per diventare suora di clausura

Barletta, la 27enne Carmen D'Agostino all'altare per diventare suora di clausura in abito da sposa: accompagnata all'altare dal padre con bouquet e abito bianco.

07 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Carmen, suora di clausura in abito da sposa - Foto Facebook

C’è chi sogna un futuro nel mondo dello spettacolo o una famiglia e chi, invece, sceglie di consacrare la propria vita a Dio. E’ il caso della 27enne lucana Carmen D’Agostino che, diversamente dalle coetanee ha scelto di diventare suora di clausura. Una scelta importante e convinta quella di Carmen che, da tempo, aveva deciso di percorrere una strada alternativa per realizzare il suo desiderio. Quella di Carmen è stata una vera e propria scelta d’amore al punto da aver deciso di presentarsi all’altare per giurare amore eterno a Dio in abito da sposa. Quello tra Carmen e Dio, infatti, è un matrimonio che durerà per tutta la vita. Per dedicare il resto dei suoi giorni a Dio, Carmen ha scelto di diventare Suor Maria Vittoria della Croce. Emozionata come tutte le spese, Carmen D’Agostino ha percorso la navata con l’abito bianco per pronunciare il suo fatidico sì.

LA SCELTA DI CARMEN D’AGOSTINO PER DIVENTARE SUORA DI CLAUSURA

Carmen D’Agostino per diventare Suor Maria Vittoria ha scelto di farsi accompagnare all’altare dal padre. Mentre percorreva la navata della Chiesa di San Ruggero di Barletta, la 27enne lucana ha sfilato davanti a parenti e amici. Sorridente e con gli occhi felici, la giovane, nel corso della cerimonia, celebrata dal vescovo Leonardo D’Ascenzo, dell’Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, è stata sottoposta al rito di vestizione. Dopo aver tolto l’abito da sposa, Suor Maria Vittoria ha pronunciato i voti ed è stata vestita da una delle monache di clausura del monastero benedettino di San Ruggero.

© Riproduzione Riservata.