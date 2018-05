Fasano, autista scuolabus eroe: salva bimbi poi muore/ Ultime notizie: infarto fatale per Sante Quaranta

Fasano, autista scuolabus eroe: salva bimbi poi muore, infarto fatale per Sante Quaranta. Le ultime notizie: alunni illesi, l'uomo è invece deceduto durante la corsa in ospedale

07 maggio 2018 Silvana Palazzo

Fasano, autista scuolabus eroe (Foto: da Twitter)

Quando ha accusato un malore, che gli è costato la vita, era alla guida di uno scuolabus. Poteva finire in tragedia, ma Sante Quaranta si è rivelato un eroe: si è fermato, ha accostato il mezzo e messo in salvo i bambini. È accaduto oggi, lunedì 7 maggio 2018, a Fasano, in provincia di Brindisi. Non appena si è sentito male l'autista, 65 anni, ha accostato, poi ha perso i sensi. L'allarme è scattato subito: il suo assistente, che era a bordo, ha subito allertato i soccorsi. Lo scuolabus in quel momento si trovava in una strada di campagna, in contrada “Cocolicchio”. L'autista, come di consueto, questa mattina stava facendo il giro delle case situate nei vari poderi per prendere i bambini e portarli a scuola. Il personale sanitario del 118 è intervenuto subito: l'autista prima è stato rianimato sul posto, poi è stato portato all'ospedale Perrino di Brindisi. Durante la corsa in ospedale però è deceduto. Tutti illesi i bambini, che sono stati portati a scuola da un altro autista accorso sul posto.

FASANO, AUTISTA SCUOLABUS EROE: SALVA BIMBI POI MUORE

Un infarto lo ha ucciso in pochi minuti, sotto gli occhi atterriti dei piccoli passeggeri. Sante Quaranta si trovava sul sedile di guida dello scuolabus, che ogni mattina porta gli alunni che vivono nelle frazioni collinari di Fasano alla scuola elementare del paese. Con prontezza ed estrema lucidità ha evitato che il mezzo sbandasse, scongiurando il tamponamento delle auto che viaggiavano sulla stessa strada. L'autista era molto conosciuto nella Valle d'Itria, come riportato da Repubblica: è stato per anni direttore della cronoscalata “Coppa Selva di Fasano”. Anche il mondo del motorsport piange la sua morte. È stato anche direttore di gara kart di lungo corso, uno dei primi e più longevi commissari di percorso della zona. «Era impossibile pensare a zio Sante senza la pettorina arancione ed il cappellino, segni inconfutabili della tua passione al servizio degli organizzatori di competizioni da corsa», scrive gofasano. “Zio Sante” Quaranta, come lo chiamava chi lo conosceva, ha lasciato la moglie Rosalba Murat e le figlie Graziana e Debora.

